Сисадмин-скалолаз распространял детское порно

В Тюмени 34-летнего Алексея К. приговорили к условному лишению свободы за распространение в Интернете порнографии с участием несовершеннолетних. Интересна личность обвиняемого: сисадмин в одной из фирм, скалолаз и тренер, отец двоих детей.
Соседи и коллеги Алексея К. характеризуют его положительно. Мужчина никогда не был судим, и все знали его только с хорошей стороны: высшее техническое образование, работа системным администратором в одной из фирм города, активный образ жизни. Между прочим, К. — кандидат в мастера спорта по скалолазанию, совершил порядка двухсот восхождений. Кроме того, он занимался скалолазанием с детьми и подростками. В семейной жизни у Алексея тоже в целом было все гладко: второй брак, двое детей.
Как оказалось, тюменский скалолаз не был таким уж добропорядочным: с октября 2013 года он скачивал из Интернета фотографии и видео ролики эротического и порнографического содержания, в том числе, и с участием несовершеннолетних. Более того, он раздавал файлы со своего компьютера всем желающим.
Об этом стало известно сотрудникам отдела «К». Во время мониторинга запрещенных сайтов они наткнулись на электронную папку с порнороликами и вычислили IP-адрес владельца. Во время обыска у Алексея К. нашли компьютер с теми самыми материалами. Сисадмин во время судебных заседаний утверждал, что папку с «клубничкой» приготовил для личного просмотра, а как она попала в сеть и стала доступна для других пользователей — не знает.
Впрочем, тюменец признался и раскаялся в совершении преступления, подписал явку с повинной. Это, а также положительные характеристики К. и наличие у него на иждивении двух малолетних детей учел при вынесении приговора в качестве смягчающих обстоятельств судья Центрального районного суда г. Тюмени Сергей Ходкин. Несмотря на то, что совершенное Алексеем К. преступление считается тяжким и общественно опасным, судья решил, что обвиняемый может исправиться и встать на путь истинный без изоляции в места лишения свободы.
Сергей Ходкин признал К. виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, скалолаз на 15 лет лишен права заниматься тренерской и преподавательской деятельностью.
Так уж совпало, что оглашение приговора состоялось в день рождения К. — 28 июля. Считать ли подарком то, что вместо грозящих нескольких лет колонии мужчина отделался условным сроком?
«У подсудимого сегодня, 28 июля, день рождения, но это не значит, что ему была сделана какая-то поблажка. Поскольку преступление, в котором он обвинялся, обладает повышенной общественной опасностью, наказание за его совершение предусматривается очень серьезное — от двух до восьми лет заключения с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет. Я счел возможным назначить К. условное наказание, учитывая данные о его личности: то, что он ранее не был судим, характеризуется положительно, активный спортсмен, отец двоих детей. Суд обязан все это учитывать. Кроме того, я видел, как он вел себя во время заседаний, и думаю, что в дальнейшем этот человек не совершит подобных правонарушений — это видно по его поведению, отношению. Назначенное наказание является, на мой взгляд, достаточным и справедливым», — прокомментировал приговор Сергей Ходкин.