Сисадмин-скалолаз распространял детское порно

«У подсудимого сегодня, 28 июля, день рождения, но это не значит, что ему была сделана какая-то поблажка. Поскольку преступление, в котором он обвинялся, обладает повышенной общественной опасностью, наказание за его совершение предусматривается очень серьезное — от двух до восьми лет заключения с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет. Я счел возможным назначить К. условное наказание, учитывая данные о его личности: то, что он ранее не был судим, характеризуется положительно, активный спортсмен, отец двоих детей. Суд обязан все это учитывать. Кроме того, я видел, как он вел себя во время заседаний, и думаю, что в дальнейшем этот человек не совершит подобных правонарушений — это видно по его поведению, отношению. Назначенное наказание является, на мой взгляд, достаточным и справедливым», — прокомментировал приговор Сергей Ходкин.