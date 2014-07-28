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Штраф за выезд на встречку предложено увеличить

28 июля 2014, 08:27
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа за выезд на встречную полосу.

Если документ будет одобрен, то за езду по «встречке» нарушителям придется заплатить 10 тысяч рублей, пишет портал Autonews. Сейчас за подобное нарушение водителей штрафуют на 5 тысяч, либо нарушитель может лишиться прав на срок от четырех месяцев до полугода.

Кроме того, депутаты предложили увеличить до трех лет максимальный срок запрета на вождения за езду в нетрезвом виде. В настоящий момент он составляет два года. За повторное нарушение водитель может лишиться прав на пять лет вместо трех, предусмотренных действующим законодательством.

Ужесточить административную ответственность предложили депутаты Госсовета Республики Татарстан. По их мнению, основной причиной ДТП в России является «низкая дисциплина участников дорожного движения».

#Новости#Штрафы#Россия#Законодательство#Транспорт#Olga#Общество
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