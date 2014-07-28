Штраф за выезд на встречку предложено увеличить

Кроме того, депутаты предложили увеличить до трех лет максимальный срок запрета на вождения за езду в нетрезвом виде. В настоящий момент он составляет два года. За повторное нарушение водитель может лишиться прав на пять лет вместо трех, предусмотренных действующим законодательством.