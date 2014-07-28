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Сергей Бабкин приедет в Тюмень с большим концертом

28 июля 2014, 10:44
Любимый многими, талантливый и многогранный, вмещающий в себе три грани — актера, поэта и музыканта, Сергей Бабкин выступит 28 сентября на площадке КТЗ «Байконур».
Сюжет
Тюмень

Вместе с командой он вновь озарит тюменскую публику, подарит ей тепло и откроет душу. Сам артист не раз признавался, что он больше актер, нежели музыкант. И именно актерское призвание музыканта привносит каждый раз что-то новое в концертную программу. Ведь каждая песня проживается на сцене снова и снова, от этого и возникают новые эмоции, а иногда и новое звучание той или иной композиции.

В этом году исполняется десять лет с момента выхода пластинки «Ура», а значит и десять лет с момента создания группы Сергея Бабкина, в связи с чем Сергей посетит более двадцати пяти городов с большой концертной программой. В программе ожидаются лучшие песни десятилетия, презентация новых композиций и отличное шоу от группы в полном составе.

Стоимость билетов — от 500 до 2000 рублей.

Заказ билетов on-line: http://luckyticket.su/perfomances/?id=11788568

Справки по телефону — 608–607.

#Новости#Музыка#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
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