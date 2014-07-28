Сергей Бабкин приедет в Тюмень с большим концертом

Вместе с командой он вновь озарит тюменскую публику, подарит ей тепло и откроет душу. Сам артист не раз признавался, что он больше актер, нежели музыкант. И именно актерское призвание музыканта привносит каждый раз что-то новое в концертную программу. Ведь каждая песня проживается на сцене снова и снова, от этого и возникают новые эмоции, а иногда и новое звучание той или иной композиции.