Пермяковский мост и Таймырская, 72 — самые аварийные места в Тюмени

Управление ГИБДД Тюменской области напоминает, что место концентрации ДТП в населенном пункте, или «очаг аварийности» — это перекресток, либо участок улицы, протяженностью до 400 метров, на котором в течение года зарегистрировано три и более ДТП с пострадавшими.