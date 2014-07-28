Пермяковский мост и Таймырская, 72 — самые аварийные места в Тюмени

Управление ГИБДД Тюменской области напоминает, что место концентрации ДТП в населенном пункте, или «очаг аварийности» — это перекресток, либо участок улицы, протяженностью до 400 метров, на котором в течение года зарегистрировано три и более ДТП с пострадавшими.
В Тюмени по состоянию за первое полугодие выявлено 74 очага аварийности, в которых погибли 14 человек, 354 получили ранения.
На территории города самыми опасными участками дорог оказались путепровод по улице Пермякова (погибли три человека), улица Таймырская у дома 72 (погибли два человека) и 15 километр Велижанского тракта (погибли два человека). Самым опасным перекрестком оказалось пересечение улиц Баумана и Червишевский тракт. Здесь погиб один человек.
Больше всего пострадавших в результате ДТП на улице Республики у домов 200а и 204. В шести ДТП пострадали 13 человек.
Основные причины дорожно-транспортных происшествий — несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходных переходов, неверный выбор скорости и дистанции, управление в нетрезвом состоянии.
Подробный анализ причин, времени и сопутствующих условий позволяет маневрировать силами дорожно-патрульной службы, вносить предложения по изменению схем дорожного движения и установке комплексов фото-видеофиксации.
Фото Управления ГИБДД Тюменской области