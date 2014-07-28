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Пермяковский мост и Таймырская, 72 — самые аварийные места в Тюмени

28 июля 2014, 15:53
Госавтоинспекция ведет постоянный, разноплановый анализ аварийности на дорогах областного центра. Одна из задач мониторинга — выявление мест концентрации дорожно-транспортных происшествий для принятия профилактических мер.

Управление ГИБДД Тюменской области напоминает, что место концентрации ДТП в населенном пункте, или «очаг аварийности» — это перекресток, либо участок улицы, протяженностью до 400 метров, на котором в течение года зарегистрировано три и более ДТП с пострадавшими.

В Тюмени по состоянию за первое полугодие выявлено 74 очага аварийности, в которых погибли 14 человек, 354 получили ранения.

На территории города самыми опасными участками дорог оказались путепровод по улице Пермякова (погибли три человека), улица Таймырская у дома 72 (погибли два человека) и 15 километр Велижанского тракта (погибли два человека). Самым опасным перекрестком оказалось пересечение улиц Баумана и Червишевский тракт. Здесь погиб один человек.

Больше всего пострадавших в результате ДТП на улице Республики у домов 200а и 204. В шести ДТП пострадали 13 человек.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий — несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходных переходов, неверный выбор скорости и дистанции, управление в нетрезвом состоянии.

Подробный анализ причин, времени и сопутствующих условий позволяет маневрировать силами дорожно-патрульной службы, вносить предложения по изменению схем дорожного движения и установке комплексов фото-видеофиксации.

Фото Управления ГИБДД Тюменской области

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