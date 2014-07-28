На улице Елизарова перевернулась «ГАЗель»

На момент, когда я пересек перекресток, на счетчике до конца зеленого света было секунд 16–17. По всем временным выкладкам, к тому времени, когда произошла авария, там уже горел красный, соответственно, „шестерка“ проскакивала на запрещающий сигнал светофора и именно она виновата. Кстати, на одной из фото видно сорванный с жигулей багажник с чем-то там примотанным. В общем, груз он примотал крепко, а вот жену не уберег…», — написал он на форуме.