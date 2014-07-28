На улице Елизарова перевернулась «ГАЗель»

Как сообщает Управление ГИБДД региона, автомобиль Daewoo Nexia опрокинулся около шести часов утра в воскресенье на 51 километре автодороги Исетское — Упорово. 49-летний водитель автомобиля погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Около половины девятого часа вечера в воскресенье на 82 километре автодороги Ишим — Викулово в опору ЛЭП въехал автомобиль «Жигули» седьмой модели. По предварительным данным, 59-летний водитель «семерки» превысил безопасный скоростной режим. В результате происшествия мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и перелом руки.
В областном центре около половины первого часа ночи в воскресенье на улице Ленина столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Nissan Almera. По предварительным данным, 26-летний мотоциклист, водительский стаж которого всего два месяца, превысил скорость. В результате происшествия молодой человек получил переломы таза, ребер и ушиб позвоночника.
В шесть часов воскресного вечера на улице Елизарова перевернулся автомобиль «ГАЗель». Управлял «полуторкой» 36-летний мужчина, не имеющий на это права и находившийся в состоянии опьянения. В результате происшествия он получил травму грудной клетки.
Практически в то же время на улице Дружбы областного центра столкнулись автомобили «Волга» и Hyundai. Причиной столкновения, по предварительным данным, стало нарушение очередности проезда 75-летним водителем «Волги». В результате происшествия пожилой мужчина получил черепно-мозговую травму и колото-резаные раны головы и лица. Травма головы также у 28-летнего водителя Hyundai.
Около половины второго ночи в субботу в садоводческом обществе «Царево» съехал в кювет и перевернулся Ford Focus. По предварительным данным, 31-летний водитель «Фокуса» находился в состоянии опьянения. В результате происшествия мужчина получил скальпированную рану головы и сотрясение головного мозга.
Около половины шестого вечером в субботу на улице Капитана Плахина в областном центре въехал в забор автомобиль Hyundai Elantra. За рулем автомобиля находился лишенный права управления нетрезвый 32-летний мужчина. В результате происшествия водитель получил рану лица.
Около 11 часов вечера на 5 километре Велижанского тракта столкнулись две «Лады», 14-й модели и «Калина». Травмы головы и множественные ушибы получили 32-летняя женщина и 27-летний молодой человек, находившиеся за рулем автомобилей. Причиной аварии, по предварительным данным, послужило несоответствие выбранной водителем «четырнадцатой» скорости условиям движения.
Свидетелем еще одной аварии с пострадавшими, произошедшей в пятницу на пересечении Одесской и 50 лет Октября, стал пользователь NashGorod.ru carbon.
«Проехал перекресток по Одесской в направлению к Лесобазе, заехал на парковку к „Магниту“, вышел из машины и тут за спиной услышал сильный лязг и грохот. Обернулся, увидел два авто, летящих через перекресток. Побежал, в „шестерке“ была зажата женщина, остальные целые. Вызвал скорую, дождался ее, не давая трогать никому зажатую в машине (мало ли, возможно, позвоночник поврежден).
На момент, когда я пересек перекресток, на счетчике до конца зеленого света было секунд 16–17. По всем временным выкладкам, к тому времени, когда произошла авария, там уже горел красный, соответственно, „шестерка“ проскакивала на запрещающий сигнал светофора и именно она виновата. Кстати, на одной из фото видно сорванный с жигулей багажник с чем-то там примотанным. В общем, груз он примотал крепко, а вот жену не уберег…», — написал он на форуме.
Фото Госавтоинспекции Тюменской области и пользователя NashGorod.ru carbon