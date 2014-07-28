Молодые специалисты АПК получили гранты губернатора

Девять молодых специалистов сельскохозяйственных предприятий получили гранты губернатора Тюменской области в сфере агропромышленного комплекса.
Церемония награждения лучших представителей профильных профессий прошла 25 июля в Тюмени в торжественной обстановке. Всех участников приветствовали заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов и председатель комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Юрий Конев.
Обращаясь к гостям, Владимир Чейметов подчеркнул неоценимый вклад сельского труда в обеспечении продовольственной безопасности региона и страны. Значимую роль молодых специалистов и руководителей в достижении данной цели отметил в своем выступлении и Юрий Конев.
Конкурс на присуждение грантов губернатора Тюменской области в сфере агропромышленного комплекса проходит в регионе с 2007 года. За это время 55 молодых специалистов и руководителей были отмечены высокой наградой.
В 2014 году к ним присоединились еще девять профессионалов в номинациях «Лучший молодой бухгалтер», «Лучший молодой экономист», «Лучший молодой инженер», «Лучший молодой ветеринар», «Лучший молодой агроном», «Лучший молодой зоотехник» по направлениям «Свиноводство» и «Молочное скотоводство» и «Лучший молодой руководитель предприятия и организации агропромышленного комплекса Тюменской области». Им предоставлен грант в виде диплома и денежной премии в размере ста тысяч рублей.
Конкурс проводится в целях повышения имиджа сельскохозяйственных профессий, поддержки высококвалифицированных специалистов агропромышленного комплекса Тюменской области, сообщается в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.
Фото: http://kursk.bezformata.ru