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Молодые специалисты АПК получили гранты губернатора

28 июля 2014, 10:45
Девять молодых специалистов сельскохозяйственных предприятий получили гранты губернатора Тюменской области в сфере агропромышленного комплекса.
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Тюмень

Девять молодых специалистов сельскохозяйственных предприятий получили гранты губернатора Тюменской области в сфере агропромышленного комплекса.

Церемония награждения лучших представителей профильных профессий прошла 25 июля в Тюмени в торжественной обстановке. Всех участников приветствовали заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов и председатель комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Юрий Конев.

Обращаясь к гостям, Владимир Чейметов подчеркнул неоценимый вклад сельского труда в обеспечении продовольственной безопасности региона и страны. Значимую роль молодых специалистов и руководителей в достижении данной цели отметил в своем выступлении и Юрий Конев.

Конкурс на присуждение грантов губернатора Тюменской области в сфере агропромышленного комплекса проходит в регионе с 2007 года. За это время 55 молодых специалистов и руководителей были отмечены высокой наградой.

В 2014 году к ним присоединились еще девять профессионалов в номинациях «Лучший молодой бухгалтер», «Лучший молодой экономист», «Лучший молодой инженер», «Лучший молодой ветеринар», «Лучший молодой агроном», «Лучший молодой зоотехник» по направлениям «Свиноводство» и «Молочное скотоводство» и «Лучший молодой руководитель предприятия и организации агропромышленного комплекса Тюменской области». Им предоставлен грант в виде диплома и денежной премии в размере ста тысяч рублей.

Конкурс проводится в целях повышения имиджа сельскохозяйственных профессий, поддержки высококвалифицированных специалистов агропромышленного комплекса Тюменской области, сообщается в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

Фото: http://kursk.bezformata.ru

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