Молодые специалисты АПК получили гранты губернатора

В 2014 году к ним присоединились еще девять профессионалов в номинациях «Лучший молодой бухгалтер», «Лучший молодой экономист», «Лучший молодой инженер», «Лучший молодой ветеринар», «Лучший молодой агроном», «Лучший молодой зоотехник» по направлениям «Свиноводство» и «Молочное скотоводство» и «Лучший молодой руководитель предприятия и организации агропромышленного комплекса Тюменской области». Им предоставлен грант в виде диплома и денежной премии в размере ста тысяч рублей.