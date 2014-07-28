Кроме участкового-наркомана задержали еще и адвоката-дилера

«По версии следствия, сотрудник отдела полиции № 1 с целью личного употребления приобрел у адвоката наркотическое средство — „спайс“. Однако употребить его не успел, так как был задержан сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Тюменской области. Задержанный указал, где и у кого приобрел наркотик. В ходе проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий за сбыт наркотических средств был задержан адвокат Тюменской городской коллегии», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.