Кроме участкового-наркомана задержали еще и адвоката-дилера

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении участкового, который купил для себя «спайс». Сотрудник полиции обвиняется по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере). Кроме того, стало известно о том, что задержан человек, продавший полицейскому наркотик. Это представитель Тюменской городской коллегии адвокатов.
«По версии следствия, сотрудник отдела полиции № 1 с целью личного употребления приобрел у адвоката наркотическое средство — „спайс“. Однако употребить его не успел, так как был задержан сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Тюменской области. Задержанный указал, где и у кого приобрел наркотик. В ходе проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий за сбыт наркотических средств был задержан адвокат Тюменской городской коллегии», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
При обыске в принадлежащем адвокату гараже были обнаружены химические вещества, используемые для изготовления наркотиков, а также уже расфасованный товар.
Сотруднику полиции предъявлено обвинение по ч.2 ст.228 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконное производство, сбыт наркотических средств в крупном размере). Юрист по ходатайству следователя заключен под стражу.