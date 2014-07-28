Когда начинать думать о пенсии

Ключевыми факторами, влияющими на размер будущей пенсии, являются: размер заработной платы, длительность стажа, а также выбор тарифа на формирование пенсионных накоплений. Чем выше зарплата и продолжительнее общий стаж, тем выше будет размер трудовой пенсии по старости, но только с «белой» зарплаты отчисляются страховые взносы в Пенсионный фонд России и у граждан формируются пенсионные права. При «серых» зарплатах взносы уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачиваются совсем, а время работы не засчитывается в стаж.