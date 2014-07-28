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Когда начинать думать о пенсии

28 июля 2014, 13:22
О новой пенсионной формуле и выборе тарифа слышали 65 % опрошенных, 35 % ответили, что думать о пенсии им еще рано. Но думать о пенсии нужно смолоду, считают в отделении пенсионного фонда России по Тюменской области.

«В опросе приняли участие 234 человека в возрасте до 30 лет, из них 88 мужчин, 146 женщин. Большая часть опрошенных — студенты», — сообщают в фонде.

В 1 полугодии 2014 года для более 5 тысяч работающих граждан нашего региона состоялось 193 встречи со специалистами ПФР. Такие встречи проводятся с участием представителей старшего поколения — с членами профсоюзных организаций и «Союза пенсионеров России», которые призывают молодежь задумываться о будущей пенсии, о том, как повлиять на ее размер с самого начала трудовой деятельности.

Стоит помнить, что каждый гражданин 1967 года рождения и моложе до конца 2015 года должен выбрать свой вариант пенсионного обеспечения: направить всю сумму страховых взносов на формирование страховой пенсии или на формирование накопительной и страховой пенсий. Как оформить свой выбор, можно узнать на сайте ПФР.

Ключевыми факторами, влияющими на размер будущей пенсии, являются: размер заработной платы, длительность стажа, а также выбор тарифа на формирование пенсионных накоплений. Чем выше зарплата и продолжительнее общий стаж, тем выше будет размер трудовой пенсии по старости, но только с «белой» зарплаты отчисляются страховые взносы в Пенсионный фонд России и у граждан формируются пенсионные права. При «серых» зарплатах взносы уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачиваются совсем, а время работы не засчитывается в стаж.

Рассчитать условный размер будущей пенсии по старости можно при помощи пенсионного калькулятора.

#Новости#Пенсия#Пенсионный фонд#Женя#Общество
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