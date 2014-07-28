Инспекторам пришлось стрелять по колесам «семерки»

Автомобиль «Жигули» седьмой модели, следующий ночью из областного центра, не остановился по требованию инспектора на стационарном посту ДПС «Богандинский». Вместо этого водитель только увеличил скорость. Наряд полка ДПС принял решение о преследовании «Жигулей». Водитель двигался с высокой скоростью, разгоняя автомобиль до 170–180 км/ч, при этом вилял по трассе, выезжая на полосу встречного движения и создавая реальную угрозу столкновения с другими транспортными средствами.