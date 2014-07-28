Инспекторам пришлось стрелять по колесам «семерки»

Автомобиль «Жигули» седьмой модели, следующий ночью из областного центра, не остановился по требованию инспектора на стационарном посту ДПС «Богандинский». Вместо этого водитель только увеличил скорость. Наряд полка ДПС принял решение о преследовании «Жигулей». Водитель двигался с высокой скоростью, разгоняя автомобиль до 170–180 км/ч, при этом вилял по трассе, выезжая на полосу встречного движения и создавая реальную угрозу столкновения с другими транспортными средствами.
На 94 километре к преследованию подключился наряд ДПС межрайонного отдела МВД РФ «Заводоуковский». После неоднократных предупреждений через громкоговорители, инспекторы приняли решение о применении оружия. Был произведен один предупредительный и четыре прицельных выстрела из пистолета Макарова по колесам автомобиля. В результате пробитыми оказались переднее и заднее левые колеса — водитель был вынужден остановиться.
За рулем автомобиля находился 25-летний нетрезвый житель села Армизонское. Ключ в замке зажигания «Жигулей» отсутствовал, а сам замок был поврежден. Как выяснилось, автомобилем молодой человек завладел неправомерно, угнав его ночью от жилого дома по улице Республики областного центра.
Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела, автомашина возвращена владельцу.