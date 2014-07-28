Хорошая погода придет в Тюмень к середине недели

По данным с сайта www.nashgorod.ru, во вторник 29 июля днем воздух прогреется до +15 градусов. Ветер ласковым не станет — все те же 5 м/с в северном направлении. Ожидается небольшой дождь, небо затянут облака. Правда, вечером, хоть температура воздуха составит всего +14 градусов, ветер утихнет, станет ясно и солнечно.
Среда 30 июля обещает стать, наконец, летней. Днем ожидается 21 градус тепла при слабом западном ветре со скоростью 3 м/с. На небе засветит солнце, весь день пройдет без осадков. К вечеру столбик термометра опустится всего на две отметки, а ветер станет более теплым юго-западным при скорости 2 м/с.
Как сообщается на сайте www.gismeteo.ru, в четверг 31 июля погода тоже будет радовать тюменцев. Днем термометры покажут +22 градуса, вечером ожидается незначительное похолодание до +20. Весь день пройдет при малооблачной погоде. Временами ожидается небольшой дождь с грозой. Однако ветер будет теплым и слабым. В особенности вечером — всего 1 м/с в южном направлении.
Среда 30 июля обещает стать, наконец, летней
В пятницу 1 августа погода будет немного хмурой. Днем температура воздуха составит +20 градусов. Весь день будет пасмурно, пройдет дождь. Ветер ожидается несильный — всего 2 м/с, но холодный северный. Вечером станет прохладнее на 2 градуса, зато ветер сменится северо-восточным.
Суббота 2 августа порадует солнечной погодой. Днем будет тепло — воздух прогреется до +20 градусов. Восточный ветер наберет скорость 4 м/с. Однако синоптики все же прогнозируют небольшой дождь. Вечером температура воздуха составит + 18 градусов, ветер не поменяет свое направление, а вот дожди прекратятся.
Самым приятным в отношении погоды, согласно информации с сайта www.nashgorod.ru, на этой неделе станет последний выходной — воскресенье 3 августа. Весь день будет ясная солнечная погода при температуре +23 градуса. Никаких осадков не ожидается. Приятный восточный ветер будет несильным — всего 3 м/с. Вечером похолодает всего на 2 градуса. К тому же, ветер станет еще слабее.
Фото: http://www.singkreise-rheinmain.de