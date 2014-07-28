Хорошая погода придет в Тюмень к середине недели

Самым приятным в отношении погоды, согласно информации с сайта www.nashgorod.ru, на этой неделе станет последний выходной — воскресенье 3 августа. Весь день будет ясная солнечная погода при температуре +23 градуса. Никаких осадков не ожидается. Приятный восточный ветер будет несильным — всего 3 м/с. Вечером похолодает всего на 2 градуса. К тому же, ветер станет еще слабее.