ГИБДД проверяет учебные автомобили

Сотрудники Госавтоинспекции проверят учебный транспорт автошкол региона на наличие дополнительных педалей сцепления и тормоза, зеркал заднего вида для инструктора и опознавательных знаков «Учебное транспортное средство», сообщают в Управлении ГИБДД. Добавим, что в качестве учебного автомобиля могут использоваться машины, как с механической, так и автоматической трансмиссией, но только с левосторонним расположением рулевого управления.