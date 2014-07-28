ГИБДД проверяет учебные автомобили

Сотрудники Госавтоинспекции проверят учебный транспорт автошкол региона на наличие дополнительных педалей сцепления и тормоза, зеркал заднего вида для инструктора и опознавательных знаков «Учебное транспортное средство», сообщают в Управлении ГИБДД. Добавим, что в качестве учебного автомобиля могут использоваться машины, как с механической, так и автоматической трансмиссией, но только с левосторонним расположением рулевого управления.
Инспекторы дорожно-патрульной службы обратят особое внимание на соблюдение правил дорожного движения инструкторами автошкол и водителями со стажем до трех лет.
В текущем году в Тюменской области отмечается значительный рост ДТП, спровоцированных водителями со стажем вождения менее трех лет. За шесть месяцев произошло 225 ДТП (рост на 22%), в которых погибло 22 человека (рост на 144%), 358 получили ранения (рост на 33%).
ГИБДД Тюменской области призывает руководителей автошкол проверить учебный транспорт на соответствие требованиям закона, а начинающих водителей проявлять максимальную осторожность на дороге.
Мероприятие «Учебный автомобиль» пройдет с 28 июля по 13 августа.