ФК «Тюмень» одержал первую домашнюю победу

Футбольный клуб «Тюмень» одержал первую домашнюю победу в рамках ФНЛ. На родном стадионе «Геолог» черно-белые обыграли со счетом 2:0 команду «Енисей» из Красноярска.
Футбольная встреча прошла в воскресенье, 27 июля. Оба гола тюменцы забили в первом тайме: сначала отличился защитник черно-белых Владимир Кулешов, а затем мяч в ворота «Енисея» отправил нападающий Хасан Мамтов. Во второй половине игры атаки хозяев не увенчались успехом, но, впрочем, и гости так и не сумели сравнять счет. «Тюмень» победила всухую.
«Конечно, я доволен результатом и самоотдачей своих подопечных. Гости активно начали, но мы оказались к этому готовы. Уже на 15-й минуте забили гол, который арбитр не засчитал. Не уверен, что взятие ворот нужно было отменять. Тем не менее, мы продолжали атаковать и забили до перерыва дважды. Что касается качества игры, то мы по-прежнему ждем усиления. Возможно, один-два новичка помогут нам в Самаре в матче пятого тура против „Крыльев Советов“. Увы, перед этим сложнейшим выездом мы, судя по всему, лишились защитников Сергея Голяткина и Владимира Кулешова, которых из-за травм пришлось менять. А ведь в поединке с красноярцами „Тюмень“ в первый раз в сезоне набрала полную заявку на матч», — цитирует главного тренера ФК «Тюмень» Константина Галкина сайт onedivision.ru.
Победа над «Енисеем» позволила «Тюмени» закрепиться в верхней половине турнирной таблице команд ФНЛ. Подопечные Константина Галкина, одержав две победы, проиграв один матч и проведя одну встречу вничью, находятся на седьмом месте, уступая ближайшим соперникам лишь по разнице забиты-пропущенных мячей. Фото с официального сайта ФК «Тюмень»