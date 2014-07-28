ФК «Тюмень» одержал первую домашнюю победу

«Конечно, я доволен результатом и самоотдачей своих подопечных. Гости активно начали, но мы оказались к этому готовы. Уже на 15-й минуте забили гол, который арбитр не засчитал. Не уверен, что взятие ворот нужно было отменять. Тем не менее, мы продолжали атаковать и забили до перерыва дважды. Что касается качества игры, то мы по-прежнему ждем усиления. Возможно, один-два новичка помогут нам в Самаре в матче пятого тура против „Крыльев Советов“. Увы, перед этим сложнейшим выездом мы, судя по всему, лишились защитников Сергея Голяткина и Владимира Кулешова, которых из-за травм пришлось менять. А ведь в поединке с красноярцами „Тюмень“ в первый раз в сезоне набрала полную заявку на матч», — цитирует главного тренера ФК «Тюмень» Константина Галкина сайт onedivision.ru.