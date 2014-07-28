Два ботаника: Вот вы знаете, что такое сопки?

Участники проекта «Каникулы ботаников» Максим и Лиза Калиниченко 11 июля побывали в Тюмени. Дождливым ненастным вечером нам удалось пересечься в одной из городских кафешек, куда я пригласила ребят после визита в дилерский центр «АвтоВАЗа».
Они оказались на удивление болтливыми и позитивными, несмотря на усталость, 10 тысяч километров пути и встретившую их в нашем городе ненастную погоду. Максим и Лиза наперебой отвечали на мои вопросы и задавали свои: куда пойти, что обязательно увидеть и где найти микрофон, который сломался в дороге. Свою верную четвероногую спутницу — чихуахуа Брошку — семья Калиниченко оставила отдыхать в съемной квартире.
Что вы делали в дилерском центре?
— Мы заезжали помыть машину. Там нам рассказали, что посмотреть, помогли сориентироваться. Очень здорово, когда кто-то может это сделать. Просто есть такая вещь, которая отнимает у нас много времени — обязательное посещение дилерских центров. Нам кажется, что заезжать в них нет смысла, потому что машина не подводит. Единственная проблема, которая была, зацепились антенной для дальнобойщиков — незаменимая, кстати, вещь, чтобы не потеряться — нам ее в дилерском центре подправили.
То есть машина, несмотря на 10 000 километров, чувствует себя нормально?
— Да. Чистый пробег у нее 10 000. Конечно, когда мы ее взяли, она была не с нулем — километров сто на одометре. Мы еще по Питеру на ней покатались — километров 500 проездили в тестовом режиме.
Самый наболевший вопрос: почему именно «ботаники»? Я нигде не нашла ответа на него.
— А ответа нет. Мы закончили матфак, я — программист, Лиза — аналитик. Когда была задача выбрать название для проекта, рабочим стал вариант «Две Калины на Калине». Но потом мы подумали о ботаниках (был свободен домен, что сыграло немалую роль), потому что мы все-таки больше ботаники, чем спортсмены, чем кто-то другой.
В Америке, например, четко разграничены такие люди как нерды (зануда, «ботаник» — прим. ред.), есть гики (человек, чрезмерно увлеченный чем-либо — прим. ред.), а в России этого нет. И назвав себя так, мы решили показать, что ботаники — это не только зубрилы и зазнайки, а еще и ребята, которые используют математический, научный подход. Мы решили это популяризировать.
Лиза: Нам очень нравится «Теория большого взрыва» и ему подобное, смешное и классное. У меня очень много футболок со «Звездными войнами» и, конечно, я подчиняюсь навешанным на меня стереотипам. А вообще, это просто надо было как-то назвать.
В «ВКонтаке» вы оба Калины. А на самом деле Калиниченко?
— Да, по паспорту Калиниченко.
Лиза: Я не буду лукавить, я не знала, что есть такая машина как «Калина». С моей легкой руки все знакомые и друзья зовут Калиной Максима. Для него это всегда было такое нарицательное имя. И когда мы приехали сюда, я, не отдавая себе отчет, так его называю. Говорю «Вот мы с Калиной…" И люди на меня люди странно поглядывают. Надо употреблять имя Максим, но я никак не могу отвыкнуть. И даже в дилерском центре я его зову «Калина, подойди, пожалуйста» и все тоже на меня так смотрят (делает удивленное лицо).
С какими трудностями приходится сталкиваться путешественникам, которые едут по России на своей собственной машине?
— Есть одна самая большая, до ужаса элементарная задача. Поехать, например, в магазин, купить воды, найти какое-то место — каждый день это все приходится делать заново. Когда ты живешь в своем городе, ты делаешь это на автомате, тратя 5–10 минут. А мы каждый день делаем это заново. Ну и чемодан каждый день приходится затаскивать, собирать его — мы же надолго из дома уехали.
Каждый день новое место, а значит самое трудное — каждый день найти, где поесть, найти магазины и места, которые посмотреть. Когда у тебя есть человек, который помогает в городе (у нас было несколько таких городов), мы делаем все настолько быстро, что просто порой приезжали и за два часа снимали вообще все. Очень часто для серий не хватает содержания, можно полдня протаскаться, искать какие-то вещи. Вот у меня зарядка от ноутбука потерялась, и мы очень долго искали, где ее купить. Потому что не везде она есть. Или сломалась зарядка от планшета, на котором у нас нарисован маршрут, а планшет уже старый. Мы весь Крым объездили, проискали ее, вместо того чтобы пойти посмотреть достопримечательности.
Лиза: Но это своя особенная романтика. Это ничем не описать. Когда мы приедем, я знаю, мне будет тяжело первое время засыпать и просыпаться каждый раз в одном месте. Как после пионерского лагеря.
Вы, получается, едете домой?
Лиза: Нет, мы же переехали в Питер и уже год живем там, а едем к родителям, навестить. Но я называю это «домой». Максим на меня ругается, а я все равно говорю «домой».
Максим: Мы приедем, две недели пробудем там, а потом обратно. Отпуск заканчивается.
А обратно самолетом?
— Да, самолетом. Изначально задумывался другой маршрут: 9000 километров в одну сторону и 9000 в другую. Но потом мы решили переиграть и сделать большой крюк, но в одну сторону. Машину в Петербург отправим контейнером.
Но такой вариант, наверное, интересней?
— Да, но и тяжелей, потому что нет перерыва. Но мы хотя бы посмотрели Крым. Интереснее, конечно — всегда разные города, никаких повторений не будет. Кстати, нам очень нравится всем теперь советовать Крым.
А кроме Крыма что вы еще можете посоветовать путешественникам?
Максим: Тюмень. Серьезно. Пока это один из самых лучших городов. По отношению людей тому же. Я просто практически во всех городах остро наблюдал, что идет сильнейший отток населения, все разваливается. Я имею ввиду производство. Есть исключения — Краснодар, Екатеринбург, Казань и, наверное, все, ну не считая больших Москвы и Питера, где что-то делается, что-то развивается. В Тюмени нет такого ощущения, что здесь что-то загибается, наоборот — развивается.
Лиза: Вот в Екатеринбурге нам понравилось, что в основном присутствует молодое население, средний возраст очень небольшой. И здесь тоже. Смотришь, на улицах очень много молодых людей.
Максим: Сами того не подозревая, мы едем и всем рекламируем Владивосток. Очень трудно сдержаться, очень нравится нам город. Он далеко, конечно, но это очень-очень своеобразное место. Там очень красиво, природа, море, перемешанное со скалами и сопками. Не все знают слово сопки. Вот вы знаете, что такое сопки?
Ну, это холмы такие.
— Да-да, именно. Мы, кстати, для себя открыли много новых слов. Грядушка, например. Это спинка кровати. Или посекунчики — это такие мини-чебуреки пермские. Мы очень удивились, что пермякам действительно присущ специфичный говор. Мы думали, что в сериалах преувеличивают. Стоим на почте, мужчина в очереди именно так и говорит.
В Крыму людей спрашивали — все довольны присоединением к России. У них много сложностей сейчас, и зарплаты, и цены. Цены становятся российские, а зарплаты за ними не успевают. Позакрывали многие украинские заправки, закрыли «Макдоналдс». 23 часа из-за очереди мы просидели на переправе. Ночевать пришлось в машине. Больше тысячи авто собралось, многих пускали вне очереди: беременных, командированных, военнослужащих, например. Слишком много времени потеряли, поэтому Астрахань не зацепили. Но это того стоило.
Как Броша переносит путешествие?
— Хорошо. Сегодня вот только приболела — ее укачало. Она довольно спокойно переносит дорогу, но тут ее тошнило, и мы оставили собаку дома, чтобы она воды попила, поспала. Потому что мы сюда как-то очень долго ехали. Вернее мы долго рыскали, не могли выехать в Тюмень — искали обелиск. Вот, кстати, один из примеров: мы потратили 5 часов на задачу, которую можно было выполнить за 15 минут, будь у нас местный проводник. А Брошу иногда укачивает, да. Она вообще у нас во Владивостоке была куплена в свое время и летела с нами в Питер на самолете, и всегда в машине ездила. Ей дверь открываешь в машине, она заскакивает, садится. Она все это знает.
Еще про трудности, кстати, у нас сейчас вообще очень сильно не хватает времени. Мы едем в сторону Владивостока, и время коварно у нас отнимает еще по часу, по два. В конце путешествия у нас выйдет минус семь часов. Мы недавно встречались с ребятами, которые едут с Владивостока до Крыма, «Убитые дороги», вот у них бонус. Мы даже с ними посмеялись на эту тему, позавидовали.
Лиза: Вообще мы из информационного пространства очень сильно выпали за этот месяц. У нас только радио, и все, по сути. Я маме звоню, спрашиваю, чего глобального произошло, пока меня не было.
А останавливаетесь вы в гостиницах?
Максим: Необязательно. Это могут быть апартаменты, то есть квартиры. В Крыму на переправе пришлось переночевать в машине. И еще один раз — в Волгограде, когда ехали всю ночь. Останавливались на трассе. Там находишь место, где ночуют дальнобойщики.
Лиза: Я была уверена, что там, где дальнобойщики — безопасно. Наша маленькая машинка ютится так среди них. На трассе мы кушали только один раз и ошиблись. Стараемся все время есть в городах. А я еще очень брезгливая, мне очень страшно, я не хочу, чтобы что-то болело потом.
За рулем меняетесь? Права у обоих есть?
Максим: Нет, только я.
Лиза: Я — балласт. Я в окно смотрю (смеется), получаю удовольствие.
Максим: А я за рулем. И видео снимаю и монтирую только я.
Лиза: А я подбираю музыку. Пишу тексты.
И как вы все успеваете…
Максим: Мы не успеваем на самом деле, чего уж лукавить. Очень хочется просто ехать на машине. Есть проблемы с тем, что порой негде смонтировать видео. Перед сном, например, приезжаем и монтируем. По полтора-три часа я трачу на монтаж. От этого сон сильно страдает.
Лиза: Мне это, кстати, очень сильно напоминает последний курс, диплом. Только с положительной стороны.
Какие еще мелкие неприятные неожиданности могут подстерегать автопутешественников?
— Если ты едешь в Европу, будь готов к тому, что бензин будет стоить дороже.
А в России, кстати, в разных регионах разные цены?
— В России ценник отличается несущественно, может быть на 20–30 копеек. Он даже внутри одного региона может отличаться. В Крыму, конечно, дороже пока, рубля на 4–5. По самой России такого не было.
Каким заправляетесь? 92-м?
— 95-м. И расход поменьше, и машину жалко. Она, конечно, не наша, но все-таки большой боевой товарищ.
Она вам не достанется?
Максим: Нет. Но сам я, к слову, езжу не на «Ладе». У нас вообще было сильное предубеждение на этот счет. Мы же с Дальнего Востока, у нас там таких машин практически нет.
Лиза: Во Владивостоке нет левого руля — это ни для кого не секрет. Я не знала, чего ждать от «Калины» и была приятно удивлена. Это не кокетство.
Максим: Я просто всю жизнь мечтал о машине, спал и грезил буквально, и вот весной она у меня появилась. Старенькая, но очень любимая. Я не вижу смысла в новой машине, считаю, что это большая трата денег.
Лиза: Может мы просто еще не доросли до того, чтобы покупать новую машину.
А как люди относятся к тому, что вы с собачкой? Владельцы квартир не против?
— Это вообще отдельная тема. Мы, естественно, ищем гостиницу с учетом того, что мы с собакой. Выбираем жилье с галочкой «с животным». А такие заоблачные вещи как кафе — только в Европе конечно. В «Ашан» не пускают, в супермаркеты не пускают. Приходится ходить по одному. Это грустно, хочется зайти вместе просто купить воды. Иногда идешь и идешь с собакой, пока не остановят. Мы вообще считаем, что нужен какой-то закон, по которому собаки до трех килограмм не должны приравниваться к обычным. Она весит-то полтора килограмма, почти как булка хлеба. Кстати, Брошка в поездке набрала грамм сто, потому что не ходит почти (смеются).
С погодой вам в Тюмени не повезло…
— Да, жалко конечно, что холодно. Но лучше холодно, чем жарко — собаке легче. Для путешествия это вполне комфортная температура. В машине проще ехать, в ней есть климат-контроль, магнитола, сидения удобные, коробка-автомат. Больше нам ничего и не надо. Идет она мягко, мягче, чем моя BMW, да она и выше, чем моя BMW. Конечно, два этих авто для разных целей. Для русских дорог, для повседневной жизни, для езды по России «Лада» — хорошая машина. Да и не так сильно выделяемся в общем потоке.
А дороги как вам?
— Не было проблем, чтобы мы где-то застряли или колесо пробили. Когда дорогу не знаешь, а хочется побыстрее, я могу на хорошей скорости ехать, заехать на какую-нибудь доску или в ямку, и машина все переносит.
Навигатор подводит?
— Постоянно. Мы поэтому столько времени и тратим. При этом мы упорно продолжаем им пользоваться, а он — упорно нас подводить. В Тюмени сегодня завел в тупик. Ну, не то чтобы он подводит, а просто заводит на блоки или под кирпич.
Что вам понравилось в других городах? Может объекты, достопримечательности?
— Скорее, нас больше вдохновляет природа. Родина-мать просто потрясла. В Минске очень красиво, но показалось, что люди там несчастны. Они улыбаются, радостные, но им тяжело в финансовом плане.
В будущем поедете еще куда-нибудь?
— Если все получится, если все пройдет гладко, нас в октябре отправят в Европу. Но не будем пока загадывать. Иногда ведь, если честно, мы устаем, и настроение ни к черту, хочется порой не то, чтобы все бросить, а хотя бы просто отвлечься… Но в определенный момент ты понимаешь — оно того стоит. Ты едешь по дороге, видишь, как поднимается очень красивый рассвет, любуешься и думаешь: «Как классно… Я самый счастливый человек на свете».
Максим: Сколько раз за собой замечал — устаю, наступает момент, когда хочу все бросить, но беру в руки камеру, начинаю снимать и все, настроение поднимается.
А у вас какая-то спонсорская поддержка или вы за свой счет путешествуете?
— Наше путешествие состоялось только благодаря «АвтоВАЗу».
Максим: Я работаю дизайнером в «Питер-Ладе». Как родилась идея. У Сергея Родина, через которого вы на нас вышли, уже были аналогичные проекты — на Chevrolet Niva они покоряли бездорожье Карелии. Это, конечно, проект другого формата — экстрим. Я с ними ездил туда один раз. Также они катались на Байкал, в Крым тоже. Мне захотелось сделать что-то такое же для «Лады». А еще нам хотелось проехать по России. Мы давно планировали это сделать, еще с Владивостока, но финансы не позволили. В феврале я предложил идею, в апреле мы пошли к «АвтоВАЗу» и проект одобрили.
У нас есть определенный бюджет: 500 рублей на еду на человека и 2500 рублей на ночлег. Ну и на бензин. И нам надо уложиться в эту сумму, потому что иногда возникают какие-то непредвиденные ситуации, такие как потеря зарядки. На это уже идут личные средства — такие расходы хочется свести к минимуму.
Какие-то сувениры приобретаете по пути?
Максим: Очень мало. Буквально пару магнитов купили. У меня мама обижается сильно, но я считаю, что магнитики нужно покупать в тех городах, в которых ты реально побывал. Чтобы не жульничать. А мы ведь не бываем в городах — мы их пролетаем.
Беседовала Ольга Боровикова