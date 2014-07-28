Два ботаника: Вот вы знаете, что такое сопки?

Каждый день новое место, а значит самое трудное — каждый день найти, где поесть, найти магазины и места, которые посмотреть. Когда у тебя есть человек, который помогает в городе (у нас было несколько таких городов), мы делаем все настолько быстро, что просто порой приезжали и за два часа снимали вообще все. Очень часто для серий не хватает содержания, можно полдня протаскаться, искать какие-то вещи. Вот у меня зарядка от ноутбука потерялась, и мы очень долго искали, где ее купить. Потому что не везде она есть. Или сломалась зарядка от планшета, на котором у нас нарисован маршрут, а планшет уже старый. Мы весь Крым объездили, проискали ее, вместо того чтобы пойти посмотреть достопримечательности.