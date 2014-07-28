Ботаников ограбили в Чернышевске

Ребята уже проехали более 17 500 километров, и с автомобилем не было никаких неприятностей, кроме этой. Данное происшествие стало первым подобным событием на протяжении всего путешествия. Но со слов организаторов проекта «Каникулы ботаников», ребята живы и здоровы, сейчас едут к ближайшему официальному дилеру «Лада», где и починят свою верную «Калину».