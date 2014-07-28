Ботаников ограбили в Чернышевске

Напомним, что проект «Каникулы ботаников» стартовал 12 июня из Санкт-Петербурга во Владивосток. Молодая пара — Максим и Елизавета Калиниченко — со своей собачкой Брошей путешествуют по России. За семь недель ребята проехали Калининград, Прибалтику, Белоруссию, Центральную часть РФ, Крым, Ставропольский Край, Приволжье, Татарстан, Сибирь, Алтай, Байкал и Бурятию.
Добавим, что 11 июля они побывали в Тюмени и пообщались с корреспондентом NashGorod.ru. Интервью с двумя «Калинами» в скором времени будет опубликовано на портале.
Ребята уже проехали более 17 500 километров, и с автомобилем не было никаких неприятностей, кроме этой. Данное происшествие стало первым подобным событием на протяжении всего путешествия. Но со слов организаторов проекта «Каникулы ботаников», ребята живы и здоровы, сейчас едут к ближайшему официальному дилеру «Лада», где и починят свою верную «Калину».
Путешествие продолжается. Впереди ребят ждет Сахалин и Владивосток. С приключениями «ботаников» можно познакомится в личном видеодневнике блогеров-путешественников на сайте www.dvabotanika.ru.