У тюменских ТЦ работают пункты сбора помощи для беженцев с Украины

По данным регионального департамента социального развития на территории Тюменской области зарегистрировано уже более 2 тысяч граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. Многие из них прибыли в регион без необходимых вещей и сейчас нуждаются в помощи./p>

Речь идет о предметах первой необходимости: матрасах, одеялах, полотенцах, постельном белье, также нужны мужская, женская и детская одежда; детское питание и продукты длительного хранения (чай, кофе, мука, крупы и т.д.); предметы гигиены (мыло, зубная паста, шампунь, памперсы, предметы личной гигиены); электробытовая техника (чайники, кипятильники, микроволновки и т.д.); канцелярские принадлежности; детские игры и игрушки; кухонная и столовая посуда и прочее.