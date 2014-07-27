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У тюменских ТЦ работают пункты сбора помощи для беженцев с Украины

27 июля 2014, 13:09
В Тюмени сегодня, 27 июля, организованы передвижные пункты сбора гуманитарной помощи вынужденным переселенцам с Украины. Они будут действовать с 13 до 21 часа неподалеку от торговых центров города.

Как сообщает пресс-служба правительства Тюменской области, три мобильных пункта будут работать до 17 часов у ТРЦ «Премьер», «Гудвин», и «Колумб». Еще один, у ТРЦ «Панама» по улице Мысовской, начнет работу с 17 до 21 часа.

Все мобильные пункты будут оборудованы табличками «Оперативный штаб помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины» и символом в виде сердца с надписью «Спасибо за доброту».

По данным регионального департамента социального развития на территории Тюменской области зарегистрировано уже более 2 тысяч граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. Многие из них прибыли в регион без необходимых вещей и сейчас нуждаются в помощи./p>

Речь идет о предметах первой необходимости: матрасах, одеялах, полотенцах, постельном белье, также нужны мужская, женская и детская одежда; детское питание и продукты длительного хранения (чай, кофе, мука, крупы и т.д.); предметы гигиены (мыло, зубная паста, шампунь, памперсы, предметы личной гигиены); электробытовая техника (чайники, кипятильники, микроволновки и т.д.); канцелярские принадлежности; детские игры и игрушки; кухонная и столовая посуда и прочее.

#Новости#Волонтеры#Беженцы с Украины#Гуманитарная помощь#Алексей#Общество
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