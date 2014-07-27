Тюменского участкового задержали с полутора граммами «синтетики»

Отметим, что сотрудников УМВД по г. Тюмень уже не первый раз за последнее время задерживают с наркотиками. Чуть более месяца назад у ДК «Железнодорожник» за покупку 0,4 граммов «спайса» был арестован другой представитель городской полиции. Против него было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических средств, то есть незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере).