Тюменского участкового задержали с полутора граммами «синтетики»

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, подозреваемый был задержан сотрудниками УСБ в одном из гаражных кооперативов областной столицы. При нем были обнаружены 1,52 грамма смеси синтетических наркотиков. О возбуждении уголовного дела пока официально не сообщается.
Руководство областного Главка инициировало проведение служебной проверки по этому факту. В случае установления вины полицейского, его ждет увольнение из органов внутренних дел, а его непосредственное руководство ждет дисциплинарное наказание за недобросовестное исполнение обязанностей личным составом.
Отметим, что сотрудников УМВД по г. Тюмень уже не первый раз за последнее время задерживают с наркотиками. Чуть более месяца назад у ДК «Железнодорожник» за покупку 0,4 граммов «спайса» был арестован другой представитель городской полиции. Против него было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических средств, то есть незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере).