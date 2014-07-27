Тюменские биатлонисты выиграли спринт при отборе на летний Чемпионат мира

Всего, согласно предварительным данным, заявки на участие в нем подали 29 команд из различных стран мира. Состав участников в настоящее время еще определяется, однако, свои намерения побороться за медали чемпионата уже подтвердили многие именитые биатлонисты. Среди них, к примеру, бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере словенец Яков Фак, серебряный призер того же Ванкувера-2010 и бронзовый призер Сочи-2014 австриец Симон Эдер. Также о своем участии в чемпионате объявила чешская биатлонистка Габриэла Соукалова (двукратная бронзовая призерка Сочи-2014) и ее коллеги по команде Житка Ландова, Вероника Виткова, Ондржей Моравец, Михал Шлезингр и Ярослав Соукуп.