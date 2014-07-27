Тюменские биатлонисты выиграли спринт при отборе на летний Чемпионат мира

В состязаниях юниорок первое место заняла Кристина Ильченко, втрое место — у Екатерины Муралеевой (+15.4), третье — у Полины Ефремовой (+31.0).
В женском спринте первое место также осталось за представительницей Центра спортивной подготовки Тюменской области Кристиной Смирновой. Второе время показала Татьяна Семенова (Чувашская Республика), ее отставание — +41.4. Третьей стала Екатерина Крылаткова (Свердловская область), ее отставание от лидера +1:08.5.
Среди мужчин спринтерскую гонку выиграл также представитель Тюменской области и один из лидеров национальной сборной Иван Черезов. Он отстрелял чисто и показал лучшее время. Вторым стал Алексей Слепов (Москва), +4.9 сек от Черезова. Третье время — также у представителя Тюменской области Александра Логинова. С одним промахом он отстал на 7.8 сек от лидера.
Как раз в эти минуты на трассах «Жемчужины Сибири» проходит второй этап турнира — гонка преследования. Напомним, итогом этих соревнований станет отбор в национальную сборную на предстоящий 18–25 августа летний Чемпионат мира по биатлону.
По последней информации в мужском состязании победу одержал Александр Логинов. Он преодолел дистанцию с тремя промахами. Вторым финишировал Александр Бабчин (Республика Башкортостан) +24.6, два промаха. Третьим стал другой представитель ЦСП72 Олег Колодийчук +31.7. Ему удалось с десятого места подняться на третье благодаря одному промаху.
Всего, согласно предварительным данным, заявки на участие в нем подали 29 команд из различных стран мира. Состав участников в настоящее время еще определяется, однако, свои намерения побороться за медали чемпионата уже подтвердили многие именитые биатлонисты. Среди них, к примеру, бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере словенец Яков Фак, серебряный призер того же Ванкувера-2010 и бронзовый призер Сочи-2014 австриец Симон Эдер. Также о своем участии в чемпионате объявила чешская биатлонистка Габриэла Соукалова (двукратная бронзовая призерка Сочи-2014) и ее коллеги по команде Житка Ландова, Вероника Виткова, Ондржей Моравец, Михал Шлезингр и Ярослав Соукуп.
Из российских спортсменов за медали в «Жемчужине Сибири» поборются Андрей Маковеев, тюменцы Евгений Гараничев и Ольга Шестерикова, а также Лариса Куклина