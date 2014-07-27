Тюменская мэрия отменила «особые приметы» для отлова собак

Внесенные изменения, за которые ратовали представители общественности, касаются в частности упрощение правил подачи заявки на отлов, исключение обязательных требований к описанию животного в заявке. Ранее, чтобы собаколовы могли отловить и поместить в приют ту или иную собаку, требовалось непременно описать ее пол, окрас, размер и прочие особые приметы. Также, согласно постановлению, предусмотрен мониторинговый отлов бездомных животных без заявок от населения, методом регулирования численности безнадзорных животных принята их стерилизация, умерщвление животных допускается только в случае ветеринарных показаний при неизлечимом опасном заболевании, введены ограничения по выпуску животных на прежнее место обитания (по размеру, агрессивности, местам выпуска), предусмотрено помещение агрессивных, травмированных и потерянных животных в общественные приюты для дальнейшего содержания и пристройства.