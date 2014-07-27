Тюменская мэрия отменила «особые приметы» для отлова собак

Как говорится в официальном сообщении на сайте городской администрации, внесение изменений в Порядок отлова стало результатом совместной работы депутатов, городской администрации и общественности. Под работой общественности здесь скорее всего подразумевается обращение в городскую мэрию со стороны Тюменского родительского комитета, поданное главе администрации Александру Моору 30 апреля. В нем как раз содержались предложения упростить процедуру отлова бродячих собак, а также приводились примеры нападения агрессивных животных на детей в Гилевской роще.
Внесенные изменения, за которые ратовали представители общественности, касаются в частности упрощение правил подачи заявки на отлов, исключение обязательных требований к описанию животного в заявке. Ранее, чтобы собаколовы могли отловить и поместить в приют ту или иную собаку, требовалось непременно описать ее пол, окрас, размер и прочие особые приметы. Также, согласно постановлению, предусмотрен мониторинговый отлов бездомных животных без заявок от населения, методом регулирования численности безнадзорных животных принята их стерилизация, умерщвление животных допускается только в случае ветеринарных показаний при неизлечимом опасном заболевании, введены ограничения по выпуску животных на прежнее место обитания (по размеру, агрессивности, местам выпуска), предусмотрено помещение агрессивных, травмированных и потерянных животных в общественные приюты для дальнейшего содержания и пристройства.
Администрация города также намерена развернуть социальную кампанию ответственного отношения к домашним питомцам со стороны населения. В частности, в тюменских школах запланированы так называемые «Уроки добра» на тему обращения с животными. Общественные организации Тюмени будут проводить экскурсии в приюты для собак.
Департамент городского хозяйства также намерен обеспечить акцию по бесплатной стерилизации и чипированию домашних животных, организовать единая система их учета и электронная база для оперативного поиска потерянных и пристройства найденных питомцев, бездомные животные будут стерилизованы и вакцинированы. Наконец, еще одним немаловажным шагом станет постепенное изменение работы с пищевыми отходами, чтобы исключить их доступность для собак.
У горожан, к слову, уже сейчас есть возможность приютить бездомную кошку или собаку. Для этого следует обратиться по телефонам: 22-58-58 (муниципальный пункт временного содержания), 8-961-202-41-18 (общественный приют «Лучший друг»), 94-55-66 (Фонд помощи бездомным животным «Горячая линия «Потеряшки»).