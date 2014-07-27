Полиция: тюменцы в меру пошумели за полгода

Как поясняют в пресс-службе городского УМВД, соблюдение тишины регламентировано Кодексом Тюменской области об административной ответственности. В пункте 1.1 обозначено, что подобное нарушение порядка с 22 до 8 часов в будни и с 22 до 9 часов в выходные, наказывается штрафом в размере от 1 до 2 тысяч рублей. Автовладельцы же за многократное срабатывание сигнализации в течение ночи могут поплатиться 2–3 тысячами рублей.