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Полиция: тюменцы в меру пошумели за полгода

27 июля 2014, 10:47
Тюменская полиция наложила 483 административных штрафа за полгода на жителей города за шум в общественных местах. Жалобы на нарушение тишины касались в основном соседей жильцов а также компаний, которые гуляют во дворе, под окнами или в подъезде.
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Полиция

Как поясняют в пресс-службе городского УМВД, соблюдение тишины регламентировано Кодексом Тюменской области об административной ответственности. В пункте 1.1 обозначено, что подобное нарушение порядка с 22 до 8 часов в будни и с 22 до 9 часов в выходные, наказывается штрафом в размере от 1 до 2 тысяч рублей. Автовладельцы же за многократное срабатывание сигнализации в течение ночи могут поплатиться 2–3 тысячами рублей.

Основная масса нарушений касается как раз шума со стороны соседей или пьяных компаний. Деятельность строительных организаций также регламентирована Кодексом, однако, застройщики перед началом работ всегда проходят процедуру согласований, так что шум от ремонта или строительства в неурочное время является исключением. За все шесть месяцев первого полугодия полицией было выписано лишь четыре штрафа строительным компаниям.

Между тем полицейские напоминают, что любую спорную ситуацию по поводу шума можно решить и вполне мирным путем, не прибегая к помощи правоохранительных органов.

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