«Фантазия огня» закончилась парадом зрителей по улице Щербакова

На сцене в это время выступали тюменские танцевальные и музыкальные коллективы: шоу-балет «Ваниль», вокальный коллектив «Горячий шоколад», ансамбль танца Dance Hit и другие участники. Главное действо, десятый юбилейный фестиваль «Фантазия огня» начался ровно по расписанию, в 23 часа, когда уже достаточно стемнело. В этом году в нем принимали участие четыре команды: «Северное сияние» (г. Екатеринбург), «Фойер» (г. Пермь), «Пироком» (г. Черкесск), «Фейерверк-центр» (г. Тюмень). Каждый номер не превышал по длительности пяти минут, однако, этого хватило, чтобы зрители каждый раз взрывались громом аплодисментов. Концовку шоу смазал некстати начавшийся дождь. Финальное выступление, посвященное 428-летию Тюмени, половина публики смотрела уже с улицы Щербакова, расходясь по домам.