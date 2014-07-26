«Фантазия огня» закончилась парадом зрителей по улице Щербакова

Программа фестиваля началась в 22 часа с выступления тюменских танцевальных и певческих коллективов. К этому времени народ, иногда большими компаниями, а чаще семьями с детьми уже начал подтягиваться к сцене в ожидании основной шоу-программы. Кое-кто приехал смотреть фейерверк на велосипеде.
Вся зона отдыха, к слову, была перегорожена, на входах стояли сотрудники полиции. Периметр, а также сама сцена охранялись сотрудниками частных охранных предприятий и казаками, внутри зоны отдыха также ходили патрули полиции и внутренних войск. Явно подвыпивших или просто со спиртным в руках полицейские заворачивали еще на входе. Впрочем, отдыхающим никто не запрещал пить за периметром зоны отдыха. Кое-кто все же сумел пронести пиво за периметр, благо, полиция никого не обыскивала на входе, требуя только показывать содержимое сумок и пакетов.
На сцене в это время выступали тюменские танцевальные и музыкальные коллективы: шоу-балет «Ваниль», вокальный коллектив «Горячий шоколад», ансамбль танца Dance Hit и другие участники. Главное действо, десятый юбилейный фестиваль «Фантазия огня» начался ровно по расписанию, в 23 часа, когда уже достаточно стемнело. В этом году в нем принимали участие четыре команды: «Северное сияние» (г. Екатеринбург), «Фойер» (г. Пермь), «Пироком» (г. Черкесск), «Фейерверк-центр» (г. Тюмень). Каждый номер не превышал по длительности пяти минут, однако, этого хватило, чтобы зрители каждый раз взрывались громом аплодисментов. Концовку шоу смазал некстати начавшийся дождь. Финальное выступление, посвященное 428-летию Тюмени, половина публики смотрела уже с улицы Щербакова, расходясь по домам.
Само путешествие жителей Зареки до дома сильно смахивало на импровизированный парад: люди шли прямо по проезжей части до самого перекрестка с улицей Дружбы и после продолжали шествие по тротуарам. Перекрытие улицы спровоцировало временный транспортный коллапс. На самой улице Щербакова и прилегающим к ней переулкам скопилось изрядное количество машин. По свидетельству очевидцев, праздничный салют также спровоцировал пробку на мосту по улице Профсоюзной. Чтобы посмотреть фейерверк, водители парковали свои машины в три ряда. Свободной для проезда оставалась только одна полоса.
Парковки во втором и первом Заречном микрорайонах также были под завязку забиты транспортом. Неподалеку стояли несколько автобусов в город, часть публики уехала именно на них, однако, большая часть зрителей все же предпочла пешую прогулку, несмотря на холод. Окончательно разъехались люди с места праздника уже далеко за полночь.