Врачей будут штрафовать за указание бренда в рецепте

Данная инициатива появилась в проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Документ размещен Минздравом на Едином портале раскрытия информации. С 1 января 2014 года, как планировал ранее Минздрав, штрафы не были официально введены. Сейчас предлагают ввести предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Если проект одобрят, то изменения вступят в силу в начале 2015 года. Об этом пишет группа в «ВК» «Лентач» со ссылкой на «Российскую газету».