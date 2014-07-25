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Врачей будут штрафовать за указание бренда в рецепте

25 июля 2014, 14:50
Российских врачей будут штрафовать за нарушение порядка выписывания препаратов, включая указание бренда лекарства в рецептах.
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Тюмень

Данная инициатива появилась в проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Документ размещен Минздравом на Едином портале раскрытия информации. С 1 января 2014 года, как планировал ранее Минздрав, штрафы не были официально введены. Сейчас предлагают ввести предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Если проект одобрят, то изменения вступят в силу в начале 2015 года. Об этом пишет группа в «ВК» «Лентач» со ссылкой на «Российскую газету».

Порядок выписывания лекарственных препаратов по международному непатентованному наименованию (МНН), а при его отсутствии — группировочному наименованию, был утвержден Минздравом России с 1 июля 2013 года. Врачи должны указывать в рецепте только активное вещество вместо конкретного бренда (например, не «Но-шпа», а дротаверин), а пациент в аптеке выбирает из препаратов-аналогов тот, который сочтет нужным. Разбирательства по нарушениям предлагается на себя взять Росздравнадзору.

В медицинской среде выписку рецептов по МНН считают малоэффективной. Врачи, «сотрудничающие» с фармкомпаниями, дадут такие рекомендации пациенту устно и сейчас, не фиксируя подобное назначение на бумаге, передает «Российская газета». Большинство же врачей вынуждено тратить на выписку рецептов больше времени, так как МНН представляют собой химическую формулу действующего вещества в лекарстве, обычно громоздки и трудны в написании. Такие рецепты создают неудобства и аптекам — не везде есть электронная база, позволяющая быстро «перевести» МНН в обычные названия.

Фото: gazeta-russia.ru

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