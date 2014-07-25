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Виновник аварии выжил, погубив пятерых. Его ждет суд

25 июля 2014, 15:19
Прокуратура Тюменского района передала в суд уголовное дело о гибели в дорожно-транспортном происшествии пяти человек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 31-летний житель Тюмени Александр Сорокин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть пяти лиц).

23 августа 2013 года около четырех часов утра на 61 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два автомобиля, Opel Meriva и Suzuki Swift. В каждой машине находилось по три человека.

В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. В Suzuki обнаружили три обгоревших человеческих тела, в Opel — одно. Еще одного пострадавшего выбросило из Opel, он погиб на месте. Из всех участников ДТП выжил только водитель Opel — Сорокин, получивший тяжкие телесные повреждения.

Двум погибшим было по 19 лет, трем другим — 26 лет, 30 лет и 32 года соответственно.

По версии следствия, авария произошла из-за Сорокина, который выехал на полосу встречного движения.

Прокуратура Тюменского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч. 5 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

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