Виновник аварии выжил, погубив пятерых. Его ждет суд

В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. В Suzuki обнаружили три обгоревших человеческих тела, в Opel — одно. Еще одного пострадавшего выбросило из Opel, он погиб на месте. Из всех участников ДТП выжил только водитель Opel — Сорокин, получивший тяжкие телесные повреждения.