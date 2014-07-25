В Тюмени стартует международный российско-германский молодежный лагерь

Молодежные российско-германские обмены проводятся в рамках сотрудничества между Нижней Саксонией и Тюменской областью ежегодно с 2008 года и способствуют культурному обмену между подрастающим поколением Германии и России, взаимопониманию между народами обоих государств, — сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике Тюменской области.