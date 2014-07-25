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В Тюмени стартует международный российско-германский молодежный лагерь

25 июля 2014, 10:25
Пятый Международный российско-германский молодежный лагерь «Шаг навстречу», посвященный 70-летию со дня образования Тюменской области, пройдет с 25 по 30 июля 2014 года в городе Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Молодежные российско-германские обмены проводятся в рамках сотрудничества между Нижней Саксонией и Тюменской областью ежегодно с 2008 года и способствуют культурному обмену между подрастающим поколением Германии и России, взаимопониманию между народами обоих государств, — сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике Тюменской области.

В работе лагеря принимают участие 10 представителей общественной организации «Союз христианской молодежи» и 10 представителей студенчества, работающей молодежи Тюменской области.

В рамках обмена запланировано знакомство с историко-культурными памятниками, экскурсионная программа, в том числе посещение Тюменской областной научной библиотеки и завода «Тобольск-Нефтехим». Акцент проекта сделан на работе в команде, где результат зависит от слаженных действий каждого участника.

Фото: http://www.rybinsk-portal.ru

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