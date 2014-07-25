Тюменцев зовут на всероссийский субботник в августе

Тюменская область активно поддержала оба экологических мероприятия. По данным регионального Росприроднадзора, в них приняли участие более 300 тысяч человек и вывезено около 7 тонн мусора. Уборкой территорий занимались студенты и школьники, волонтеры экологических движений, жители муниципальных образований, городских округов, промышленные предприятия региона, представители федеральных органов исполнительной власти и сами сотрудники Росприроднадзора.