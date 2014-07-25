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Тюменцев зовут на всероссийский субботник в августе

25 июля 2014, 17:32
Тюмень присоединится к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия», который пройдет 30 августа. Впервые эта природоохранная акция состоялась в прошлом году по инициативе Российского экологического форума ТЕХЭКО и всероссийских экологических движений.

Отметим, что в весной в апреле текущего года в городе проходила еще одна экологическая акция «Зеленая весна», учрежденная Неправительственным экологическим фондом им. Вернадского.

Тюменская область активно поддержала оба экологических мероприятия. По данным регионального Росприроднадзора, в них приняли участие более 300 тысяч человек и вывезено около 7 тонн мусора. Уборкой территорий занимались студенты и школьники, волонтеры экологических движений, жители муниципальных образований, городских округов, промышленные предприятия региона, представители федеральных органов исполнительной власти и сами сотрудники Росприроднадзора.

#Новости#Субботник#Мусор#Экология#Алексей#Общество
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