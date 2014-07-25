Тюменская область в пятерке лидеров развития инвестиционной среды

Минэкономразвития России провел оценку эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.
Для глав регионов оценка проводилась в 83 субъектах Российской Федерации по 23 показателям. В качестве источников информации для определения значений показателей были использованы данные ведомств, доклады международных рейтинговых организаций и результаты социологического исследования.
В связи с различиями регионов по уровню социально-экономического развития для составления рейтинга регионы были разделены на 3 группы: с высоким, средним и низким уровнем развития. Тюменская область вошла в пятерку регионов с высоким уровнем социально-экономического развития. На первом месте Татарстан, на втором — Москва, затем идет Самарская и Магаданская области.
К основным мерам, принятым в субъектах Федерации для создания благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, относятся:
— внедрение единого порядка взаимодействия участников реализации строительных проектов;
— предоставление земельных участков для строительства на торгах;
— введение системы одного окна для административных услуг через муниципальные многофункциональные центры;
— создание условий для доступа инвесторов к объектам энергетической инфраструктуры путем установления уведомительного порядка допуска объектов (до 750 кВт) в эксплуатацию;
— предоставление рассрочки платежей по договорам технологического присоединения.
Россия заняла третье место в топ-10 стран, показавших наибольший прогресс в создании благоприятных условий для ведения бизнеса, и первое место среди стран БРИКС по эффективности проведенных реформ. Общая оценка за 2013 год, которую выставили предприниматели, составила 5,6 баллов из 10 (в 2012 году — 4,2 балла).
Фото: news.datanews.ru