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Тюменская область в пятерке лидеров развития инвестиционной среды

25 июля 2014, 16:30
Тюменская область заняла 5 место среди регионов с высоким уровнем социально-экономического развития.
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Тюмень

Минэкономразвития России провел оценку эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.

Для глав регионов оценка проводилась в 83 субъектах Российской Федерации по 23 показателям. В качестве источников информации для определения значений показателей были использованы данные ведомств, доклады международных рейтинговых организаций и результаты социологического исследования.

В связи с различиями регионов по уровню социально-экономического развития для составления рейтинга регионы были разделены на 3 группы: с высоким, средним и низким уровнем развития. Тюменская область вошла в пятерку регионов с высоким уровнем социально-экономического развития. На первом месте Татарстан, на втором — Москва, затем идет Самарская и Магаданская области.

К основным мерам, принятым в субъектах Федерации для создания благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, относятся:

— внедрение единого порядка взаимодействия участников реализации строительных проектов;

— предоставление земельных участков для строительства на торгах;

— введение системы одного окна для административных услуг через муниципальные многофункциональные центры;

— создание условий для доступа инвесторов к объектам энергетической инфраструктуры путем установления уведомительного порядка допуска объектов (до 750 кВт) в эксплуатацию;

— предоставление рассрочки платежей по договорам технологического присоединения.

Россия заняла третье место в топ-10 стран, показавших наибольший прогресс в создании благоприятных условий для ведения бизнеса, и первое место среди стран БРИКС по эффективности проведенных реформ. Общая оценка за 2013 год, которую выставили предприниматели, составила 5,6 баллов из 10 (в 2012 году — 4,2 балла).

Фото: news.datanews.ru

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