Тюменская область в пятерке лидеров развития инвестиционной среды

В связи с различиями регионов по уровню социально-экономического развития для составления рейтинга регионы были разделены на 3 группы: с высоким, средним и низким уровнем развития. Тюменская область вошла в пятерку регионов с высоким уровнем социально-экономического развития. На первом месте Татарстан, на втором — Москва, затем идет Самарская и Магаданская области.