Свиней Тюменской области проверили на африканскую чуму

Тем не менее, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, значительно снизилось количество нарушений, связанных с утилизацией биологических отходов. Если в прошлом году такие нарушения регистрировались в каждом третьем случае, то теперь подобные нарушения единичны, многие предприятия заключили договоры на утилизацию, организовали сбор и вывоз отходов, что и подтверждают документально.