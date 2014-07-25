Свиней Тюменской области проверили на африканскую чуму

В первом полугодии 2014 года специалистами управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО проведено 155 внеплановых проверок в отношении организаций общепита и предприятий, осуществляющих деятельность в сфере производства, реализации мяса свинины и продуктов его переработки.
Проверки проводились в рамках поручения Правительства с целью предотвращения возникновения африканской чумы свиней. В ходе проверок нарушения ветеринарного законодательства выявлены в работе 105 организаций. Виновные привлечены к административной ответственности, наложено штрафов на сумму 400 тыс. рублей.
При проверке организаций, занятых в сфере общественного питания, установлено, что 68% от проверенных предприятий работают с нарушениями ветеринарного законодательства. В сравнении с первым полугодием прошлого года, участились случаи поступления продукции в кафе или столовые без ветеринарных сопроводительных документов, в два раза выросло количество случаев хранения продукция без маркировки производителя.
В ходе проверок нарушения ветеринарного законодательства выявлены в работе 105 организаций
Недостаточные профилактические меры, направленные на предотвращение занесения опасного вируса АЧС, принимаются на свиноводческих предприятиях. В половине из проверенных объектов отсутствуют либо не функционируют дезбарьеры, санпропускники, не огорожена территория. Нерегулярно проводится дезинфекция животноводческих помещений.
Также специалисты ветнадзора выявили, что на предприятия по переработке мяса поступает продукция неустановленного происхождения, не имеющая ветеринарных сопроводительных документов и маркировки. Наличие подобных фактов может привести к изменению эпизоотической обстановки в нашей области, так как способствует проникновению опасного вируса на территорию.
Тем не менее, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, значительно снизилось количество нарушений, связанных с утилизацией биологических отходов. Если в прошлом году такие нарушения регистрировались в каждом третьем случае, то теперь подобные нарушения единичны, многие предприятия заключили договоры на утилизацию, организовали сбор и вывоз отходов, что и подтверждают документально.
Специалисты ветнадзора выявили, что на предприятия по переработке мяса поступает продукция неустановленного происхождения
С целью предупреждения распространения АЧС на территории Российской Федерации были разработаны и согласованы графики совместных мероприятий с ветеринарной службой и Государственной инспекцией безопасности дорожного движения субъектов. Дежурства осуществляются на 8 стационарных постах ДПС, расположенных на территории Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.
Досмотрено 824 транспортных средства, выявлено 67 случаев нарушений требований действующего законодательства при перевозках животноводческих грузов, наложено штрафов на сумму 112,5 тыс. рублей, задержано 176,6 тонн грузов. Причинами задержания грузов явились отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на продукцию, перевозка груза в сопровождении ксерокопий документов. Возвращено по месту отправки 1,1 тонн груза, остальная задержанная продукция выпущена в оборот после устранения нарушений, — сообщает Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.
Помимо дежурств на постах ГИБДД, по утвержденному графику проводятся рейды на предмет выявления мест несанкционированной торговли животноводческой продукцией путём патрулирования мобильной группой, состоящей из специалистов Управления и сотрудников правоохранительных органов. Проведено 14 мероприятий, возбуждено 21 дело об административных нарушениях, наложено штрафов на сумму 16,5 тыс. рублей. С целью оценки риска возникновения АЧС проводятся мониторинговые исследования.
За шесть месяцев 2014 года исследовано 1257 проб биологического материала от домашних свиней и 38 проб от диких кабанов — результат отрицательный. Работа в указанном направлении будет продолжена.
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