Сотрудники ГИБДД проверили «тридцатки»

Накануне инспекторы отделения технического надзора проверили работу автобусов 30-го маршрута города Тюмени. В результате было выявлено семь технических неисправностей, один водитель пользовался сотовым телефоном во время движения. На одном автобусе был установлен нечитаемый государственный регистрационный знак. Два протокола составлено на должностных лиц за выпуск на линию водителей, не прошедших предрейсовый медицинский контроль. Инспекторы привлекали к ответственности и водителей, выезжавших с нарушением правил на полосы, предназначенные для движения общественного транспорта.