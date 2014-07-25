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Сотрудники ГИБДД проверили «тридцатки»

25 июля 2014, 09:03
Инспекторы технического надзора МОГТО и РЭР ГИБДД УМВД России по Тюменской области проводят ежедневные мероприятия, направленные на профилактику ДТП по вине водителей общественного транспорта.

С начала года водители автобусов и маршрутных такси спровоцировали 66 аварий, в которых пострадали 98 человек. Самая сложная ситуация складывается в областном центре, отмечают в областной ГИБДД.

Накануне инспекторы отделения технического надзора проверили работу автобусов 30-го маршрута города Тюмени. В результате было выявлено семь технических неисправностей, один водитель пользовался сотовым телефоном во время движения. На одном автобусе был установлен нечитаемый государственный регистрационный знак. Два протокола составлено на должностных лиц за выпуск на линию водителей, не прошедших предрейсовый медицинский контроль. Инспекторы привлекали к ответственности и водителей, выезжавших с нарушением правил на полосы, предназначенные для движения общественного транспорта.

С начала года Госавтоинспекцией области уже выявлено более 6000 нарушений совершенных водителями общественного транспорта.

#Новости#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
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