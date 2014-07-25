Следователям посвятили документальный фильм

«Работа следователя интересна и трудна одновременно. Найти то, что скрыто, и изобличить виновных, не остаться равнодушным к чужому горю и отличить правду ото лжи — вот ежедневный труд следователя Следственного комитета России. Такой увидели профессию следователя создатели документального фильма „Профессия — следователь“. Этот фильм снят на основе материалов реальных уголовных дел, расследованных следователями Следственного комитета России», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.