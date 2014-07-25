Следователям посвятили документальный фильм

В качестве Дня сотрудника органов следствия РФ закреплена дата — 25 июля: именно в этот день Петром I был учрежден первый специализированный следственный орган России.
«Работа следователя интересна и трудна одновременно. Найти то, что скрыто, и изобличить виновных, не остаться равнодушным к чужому горю и отличить правду ото лжи — вот ежедневный труд следователя Следственного комитета России. Такой увидели профессию следователя создатели документального фильма „Профессия — следователь“. Этот фильм снят на основе материалов реальных уголовных дел, расследованных следователями Следственного комитета России», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Там отметили, что в фильме продемонстрированы возможности уникального оборудования и специальной техники, имеющейся на «вооружении» сотрудников Следственного комитета РФ, с помощью которой удалось раскрыть немало громких преступлений.
Премьера документального фильма «Профессия — следователь» состоится 26 июля в 13.10 на Первом канале.