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Следователям посвятили документальный фильм

25 июля 2014, 16:16
Сотрудники Следственного комитета России в этом году впервые отмечают профессиональный праздник. В честь этого события 26 июля в эфир Первого канала выйдет документальный фильм «Профессия — следователь».

В качестве Дня сотрудника органов следствия РФ закреплена дата — 25 июля: именно в этот день Петром I был учрежден первый специализированный следственный орган России.

«Работа следователя интересна и трудна одновременно. Найти то, что скрыто, и изобличить виновных, не остаться равнодушным к чужому горю и отличить правду ото лжи — вот ежедневный труд следователя Следственного комитета России. Такой увидели профессию следователя создатели документального фильма „Профессия — следователь“. Этот фильм снят на основе материалов реальных уголовных дел, расследованных следователями Следственного комитета России», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Там отметили, что в фильме продемонстрированы возможности уникального оборудования и специальной техники, имеющейся на «вооружении» сотрудников Следственного комитета РФ, с помощью которой удалось раскрыть немало громких преступлений.

Премьера документального фильма «Профессия — следователь» состоится 26 июля в 13.10 на Первом канале.

#Новости#Телевидение#Россия#Следственный комитет#Таня#Общество
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