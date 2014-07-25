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Система АСУДД доказала свою эффективность

25 июля 2014, 16:58
ГИБДД Тюменской области и МКУ «Тюменьгортранс» проводят совместную работу по оптимизации работы светофорных объектов города Тюмени.
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Тюмень

Как сообщает Госавтоинспекция, в областном центре сегодня насчитывается 293 светофорных объекта. Осенью 2013 года в городе была внедрена система автоматизированного управления дорожным движением, включающая в себя 35 светофорных объектов на Червишевском тракте, улицах Профсоюзной, Дружбы и Тобольском тракте. Данная система показала свою эффективность: пропускная способность магистральных улиц, на которых она работает, увеличилась: Червишевского тракта — более чем на 15%, улиц Профсоюзной и Алебашевской — на 8,5%, Тобольского тракта — 5,7%.

Инспекторы дорожного надзора ГИБДД и специалисты МКУ «Тюменьгортранс» проводят постоянный мониторинг работы светофорных объектов города, на основании которого осуществляется корректировка режимов работы светофоров. С начала текущего года, в целях оптимизации работы с целью повышения пропускной способности и безопасности дорожного движения, перенастроены были светофорные объекты на 48-ми тюменских перекрестках.

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