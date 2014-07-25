Система АСУДД доказала свою эффективность

Как сообщает Госавтоинспекция, в областном центре сегодня насчитывается 293 светофорных объекта. Осенью 2013 года в городе была внедрена система автоматизированного управления дорожным движением, включающая в себя 35 светофорных объектов на Червишевском тракте, улицах Профсоюзной, Дружбы и Тобольском тракте. Данная система показала свою эффективность: пропускная способность магистральных улиц, на которых она работает, увеличилась: Червишевского тракта — более чем на 15%, улиц Профсоюзной и Алебашевской — на 8,5%, Тобольского тракта — 5,7%.