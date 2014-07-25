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Роспотребнадзор хочет ограничить меню «Макдоналдса»

25 июля 2014, 13:13
«Макдоналдсу» могут в судебном порядке запретить производство ряда бургеров в России — такие требования заявил Роспотребнадзор по Новгородской области в Тверской суд Москвы. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Коротову.

Под судебные санкции могут попасть чизбургеры и роял чизбургеры, филе-о-фиш, чиккенбургеры, мороженое с ягодными наполнителями и молочные коктейли.

Роспотребнадзор указывает, что продукция «Макдоналдса» по содержанию жиров, белков и углеводов, а также показателям энергетической ценности сильно отклоняется от технологических норм. Реальное содержание питательных веществ в этих бургерах, напитках и мороженом также не соответствует заявленному в информационных листах «Макдоналдса» для своих клиентов, считает ведомство.

В связи с этим Роспотребнадзор просит суд обязать прекратить выпускать и реализовывать данную продукцию.

Поводом для судебного процесса послужила плановая проверка в мае этого года в двух ресторанах быстрого обслуживания «Макдоналдс» в Великом Новгороде, которая выявила существенные нарушения закона, говорится в иске. «Макдоналдс» неоднократно обвинялся клиентами разных стран в заблуждении относительно своего ассортимента.

Предварительные слушания по спору Роспотребнадзора против «Макдоналдса» состоятся в августе.

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