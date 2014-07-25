Роспотребнадзор хочет ограничить меню «Макдоналдса»

Роспотребнадзор указывает, что продукция «Макдоналдса» по содержанию жиров, белков и углеводов, а также показателям энергетической ценности сильно отклоняется от технологических норм. Реальное содержание питательных веществ в этих бургерах, напитках и мороженом также не соответствует заявленному в информационных листах «Макдоналдса» для своих клиентов, считает ведомство.