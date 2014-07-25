Роспотребнадзор хочет ограничить меню «Макдоналдса»

Под судебные санкции могут попасть чизбургеры и роял чизбургеры, филе-о-фиш, чиккенбургеры, мороженое с ягодными наполнителями и молочные коктейли.
Роспотребнадзор указывает, что продукция «Макдоналдса» по содержанию жиров, белков и углеводов, а также показателям энергетической ценности сильно отклоняется от технологических норм. Реальное содержание питательных веществ в этих бургерах, напитках и мороженом также не соответствует заявленному в информационных листах «Макдоналдса» для своих клиентов, считает ведомство.
В связи с этим Роспотребнадзор просит суд обязать прекратить выпускать и реализовывать данную продукцию.
Поводом для судебного процесса послужила плановая проверка в мае этого года в двух ресторанах быстрого обслуживания «Макдоналдс» в Великом Новгороде, которая выявила существенные нарушения закона, говорится в иске. «Макдоналдс» неоднократно обвинялся клиентами разных стран в заблуждении относительно своего ассортимента.
Предварительные слушания по спору Роспотребнадзора против «Макдоналдса» состоятся в августе.