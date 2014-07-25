Пьяная авария в Метелева: есть погибший

В «Волге» с водителем находились трое пассажиров. В результате происшествия один из мужчин оказался выброшен из автомобиля и погиб. Получили тяжелые травмы и находятся в коме еще двое пассажиров, мужчина и женщина, примерно 45–50 лет. Личности пострадавших устанавливаются. 35-летний житель села Успенка, находившийся за рулем, получил травму головы. Права управления мужчина лишен до августа 2015 года, также за управление в нетрезвом состоянии.