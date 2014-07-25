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Пьяная авария в Метелева: есть погибший

25 июля 2014, 11:10
Один человек погиб и восемь получили травмы в шести дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в минувшие сутки.

Как сообщает Управление Госавтоинспекции, автомобиль «Волга» въехал в мачту уличного освещения около десяти часов вечера на проезде Воронинские горки в Метелева. По предварительным данным, водитель «Волги», находившийся в состоянии опьянения и лишенный права управления транспортом, не справился с управлением, обгоняя попутный автомобиль.

В «Волге» с водителем находились трое пассажиров. В результате происшествия один из мужчин оказался выброшен из автомобиля и погиб. Получили тяжелые травмы и находятся в коме еще двое пассажиров, мужчина и женщина, примерно 45–50 лет. Личности пострадавших устанавливаются. 35-летний житель села Успенка, находившийся за рулем, получил травму головы. Права управления мужчина лишен до августа 2015 года, также за управление в нетрезвом состоянии.

В селе Голышманово на улице Восточной около половины третьего часа дня мопедом Racer сбита 76-летняя женщина, переходившая дорогу. Управлял мопедом 13-летний подросток. С места происшествия он сначала скрылся, но затем вернулся обратно. Мопед 8-класснику купила мама три дня назад.

Автомобили Nissan и Suzuki столкнулись на 118 километре федеральной автодороги Тюмень — Омск около пяти часов вечера. Причиной происшествия, по предварительным данным, послужило нарушение правил обгона. После столкновения оба автомобиля оказались в кювете. Перелом голени в результате происшествия получила 49-летняя пассажирка автомобиля Suzuki.

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

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