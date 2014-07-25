Порядок в День города обеспечат более 600 полицейских

На 25 июля запланировано проведение 11 мероприятий, посвященных Дню города. Непосредственно на обеспечение общественного порядка на местах их проведения будет задействовано 350 полицейских, а также представители частных охранных предприятий, военнослужащие и казаки. На субботу, 26 июля, запланировано 46 праздничных мероприятий. Порядок на них будут обеспечивать также 350 полицейских. В вечернее время будут усилены наряды полиции на Цветном бульваре, набережной Туры, на Верхнем бору, площади 400-летия Тюмени, в сквере Комсомольский и т.п. Непосредственно перед началом всех мероприятий праздничные площадки будут обследованы кинологами и взрывотехниками ОМОН.