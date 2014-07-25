Порядок в День города обеспечат более 600 полицейских

Сотрудники тюменской полиции будут обеспечивать безопасность граждан и порядок во время празднования Дня города. Предполагается, что 25 и 26 июля в Тюмени пройдет 57 культурно-развлекательных мероприятий, участие в которых примут более 100 тысяч человек.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, в праздничные дни охранять спокойствие граждан будут более 600 сотрудников полиции, 100 представителей частных охранных предприятий, 54 военнослужащих внутренних войск и 30 казаков. Личный состав городского управления МВД переведен на усиленный вариант несения службы. При этом в состоянии повышенной готовности полицейские будут находиться как во время мероприятий в рамках Дня города, так и праздники ВМФ и ВДВ. Комплексные силы полиции будут максимально приближены к местам массового пребывания граждан.
На 25 июля запланировано проведение 11 мероприятий, посвященных Дню города. Непосредственно на обеспечение общественного порядка на местах их проведения будет задействовано 350 полицейских, а также представители частных охранных предприятий, военнослужащие и казаки. На субботу, 26 июля, запланировано 46 праздничных мероприятий. Порядок на них будут обеспечивать также 350 полицейских. В вечернее время будут усилены наряды полиции на Цветном бульваре, набережной Туры, на Верхнем бору, площади 400-летия Тюмени, в сквере Комсомольский и т.п. Непосредственно перед началом всех мероприятий праздничные площадки будут обследованы кинологами и взрывотехниками ОМОН.
Добавим, что за несколько дней до начала праздников сотрудники полиции начали проверять предприятия, реализующие алкогольную продукцию. Напомним, что в дни массовых мероприятий, определенных муниципальными правовыми актами, запрещена продажа алкогольной продукции как с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой продукции, так и всей алкогольной продукции, в том числе, пива и напитков, изготовленных на его основе.