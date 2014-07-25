Полицейские убили экс-коллегу: скоро суд

«Вечером 31 января злоумышленники из Тюмени приехали в Заводоуковск и под предлогом покупки автомобиля в целях погашения долга повезли пожилого человека в Омскую область. В ночь на 1 февраля в лесном массиве в Омской области Закиров и Очнев убили потерпевшего, а труп его облили бензином и подожгли. Кроме того, Закиров похитил у убитого деньги и три банковских карты, причинив ущерб в сумме 25,6 тыс. рублей, а также сжег паспорт, водительское и пенсионное удостоверения потерпевшего. После этого злоумышленники вернулись обратно в Тюмень», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.