Полицейские убили экс-коллегу: скоро суд

Направлено в суд уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников тюменской полиции, которые убили пенсионера МВД и забрали его деньги. 27-летнему Григорию Закирову и 25-летнему Дмитрию Очневу предъявлено обвинение по пп. «ж, з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений). Кроме того, Закиров обвиняется по п. «в» ч.2 ст.158 и ч.2 ст.325 УК РФ.
Закиров и Очнев работали оперуполномоченными отдела по выявлению преступлений в топливно-энергетическом и лесопромышленном комплексах, промышленности, на транспорте, во внешнеэкономической деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области. В июне 2013 года Закиров взял в долг 370 тысяч рублей у водителя — пенсионера МВД — по месту своей прежней службы в Заводоуковске. В конце 2013 года мужчина стал настаивать на возврате ему денежных средств.
По версии следствия, Закиров в январе 2014 года решил убить займодавца, чтобы не отдавать ему долг. К реализации своих намерений он привлек сослуживца Очнева.
«Вечером 31 января злоумышленники из Тюмени приехали в Заводоуковск и под предлогом покупки автомобиля в целях погашения долга повезли пожилого человека в Омскую область. В ночь на 1 февраля в лесном массиве в Омской области Закиров и Очнев убили потерпевшего, а труп его облили бензином и подожгли. Кроме того, Закиров похитил у убитого деньги и три банковских карты, причинив ущерб в сумме 25,6 тыс. рублей, а также сжег паспорт, водительское и пенсионное удостоверения потерпевшего. После этого злоумышленники вернулись обратно в Тюмень», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.
7 февраля труп убитого обнаружил один из работников службы охраны животного мира Крутинского района Омской области.10 февраля Закиров и Очнев были задержаны и впоследствии арестованы. В ходе следствия они уволены из органов внутренних дел.
Добавим, что экс-полицейским грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное заключение.