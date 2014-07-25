Открыт счет для оказания помощи гражданам, вынужденно покинувшим Украину

Прибывающие в Тюменскую область граждане, вынужденно покинувшие Украину, нуждаются в самом необходимом. В Тюмени работают 12 пунктов приема и выдачи гуманитарной помощи, к работе которых подключились волонтеры. Помимо этого, волонтеры будут оказывать транспортные услуги, работать на передвижных пунктах приема помощи, а в выходные дни — на стационарных пунктах приема гуманитарной помощи.
Но кроме этого необходимы финансовые средства для оказания адресной помощи нуждающимся семьям. Об этом сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.
Перечислить денежные средства на счет можно несколькими способами. Юридические лица могут направлять денежные средства на основании платежных поручений с указанием реквизитов счета. Граждане могут произвести благотворительные платежи в любом банке во всех городах и районах Тюменской области. Платеж производится через банкоматы и платежные терминалы при помощи пластиковой карты или наличными средствами.
Также благотворительный платеж можно произвести наличными денежными средствами через кассовых работников банка. При обращении в кассу необходимо озвучить назначение платежа «Пожертвования на помощь гражданам, вынужденно покинувшим Украину» и предоставить паспортные данные. При возникновении каких-либо затруднений в перечислении денежных средств, следует обратиться к сотрудникам банка, которые в оперативном порядке окажут необходимую помощь.
Реквизиты счета:
Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Центр социальной помощи семье и детям «Мария»
р/с 40703810501994000775 в «Запсибкомбанк» ОАО
к/с 30101810100000000639
БИК 047130639 ИНН 7203224256
КПП 720401001
Назначение платежа: пожертвования на помощь гражданам, вынужденно покинувшим Украину.
По информации представителей УФМС по Тюменской области на 23 июля на миграционный учет поставлено 2060 прибывших в регион жителей Украины, из них 308 детей. 368 человек подали заявки на предоставление им временного убежища, 291 обратились за патентом на трудовую деятельность, 675 — за разрешением на работу. Судя по анкетам, большинство приехавших имеют образование и квалификацию.
Отметим, большая часть из прибывших в регион разместились у родственников, знакомых или просто неравнодушных людей, приютивших их. Соотечественникам из Украины предлагается принять участие в государственной программе «Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (территориями вселения по программе определены сельские муниципальные районы, кроме Тюменского и Тобольского).
Подробная информация о программе размещена на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области. Консультацию можно получить в департаменте экономики Тюменской области, обратившись по телефонам (3452) 45-34-03, 55-69-91 или лично по адресу: г. Тюмень, ул. Сакко, д.17. На штабе обсудили вопросы трудоустройства вынужденных переселенцев.
Многие граждане Украины прибывают в регион без самых необходимых вещей, не имея здесь ни родных, ни знакомых, и остро нуждаются в поддержке. В настоящее время имеется высокая потребность в следующих товарах первой необходимости:
— матрасы, одеяла, подушки, постельное белье, полотенца;
— мужская, женская, детская одежда;
— мужская, женская, детская обувь (особенно мужская обувь);
— продукты питания длительного хранения (мука, сахар, чай, кофе, крупы, макаронные изделия, печенье, консервы и др.);
— детское питание;
— продукты в вакуумной упаковке;
— гигиенические принадлежности (мыло, зубная паста, шампунь, памперсы, предметы личной гигиены);
— моющие средства (стиральный порошок, чистящие средства);
— электробытовая техника (чайники, микроволновые печи и др.);
— кухонная и столовая посуда;
— одноразовая посуда (стаканы с крышкой, контейнеры для пищевых продуктов, ложки, вилки, ножи и др.) — ежедневно до 2 тысяч единиц каждого наименования;
— канцелярские товары (ручки, тетради, карандаши и др.), школьные портфели;
— детские игры и игрушки (кроме мягких); — галантерейные товары (ножницы, нитки, иголки, зонтики, дождевики и др.).
Пункты приема и выдачи гуманитарной помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, открыты в Тюмени по следующим адресам:
1. ул. К.Маркса, д.123/1,Областной геронтологический центр.
2. проезд Солнечный, д.10/1, Областной геронтологический центр.
3. ул. Пермякова, 24, Центр по предоставлению мер социальной поддержки населению.
4. ул. Коммунистическая, д.70, Центр социальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из учреждений УФСИН.
5. ул. Ермака, д.1а, Центр социальной помощи семье и детям «Мария».
6. ул. Уральская, д.60, корпус 1, Областной центр реабилитации инвалидов.
7. ул. Мельникайте, д.107/1, Центр технологического контроля.
8. ул. Мельникайте, д.76, Оперативный штаб по оказанию помощи гражданам, вынужденно покинувшим Украину.
9. ул. Котовского, д.54, Центр содействия гражданам, прибывшим с Украины.
10. ул. Геологоразведчиков, 14а, Областной центр «Семья».
11. ул. Минская, 86, Тюменский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
12. ул.30 лет Победы, д.142 Детско-юношеский центр «Пламя» (начинает работать с 28 июля).
Фото: gov.cap.ru