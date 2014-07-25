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Открыт счет для оказания помощи гражданам, вынужденно покинувшим Украину

25 июля 2014, 09:37
Для оказания помощи прибывающим в Тюменскую область гражданам, вынужденно покинувшим Украину, открыт специальный счет. Координатором социальной помощи указанной категории граждан является областной центр социальной помощи семье и детям «Мария».
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Тюмень

Прибывающие в Тюменскую область граждане, вынужденно покинувшие Украину, нуждаются в самом необходимом. В Тюмени работают 12 пунктов приема и выдачи гуманитарной помощи, к работе которых подключились волонтеры. Помимо этого, волонтеры будут оказывать транспортные услуги, работать на передвижных пунктах приема помощи, а в выходные дни — на стационарных пунктах приема гуманитарной помощи.

Но кроме этого необходимы финансовые средства для оказания адресной помощи нуждающимся семьям. Об этом сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Перечислить денежные средства на счет можно несколькими способами. Юридические лица могут направлять денежные средства на основании платежных поручений с указанием реквизитов счета. Граждане могут произвести благотворительные платежи в любом банке во всех городах и районах Тюменской области. Платеж производится через банкоматы и платежные терминалы при помощи пластиковой карты или наличными средствами.

Также благотворительный платеж можно произвести наличными денежными средствами через кассовых работников банка. При обращении в кассу необходимо озвучить назначение платежа «Пожертвования на помощь гражданам, вынужденно покинувшим Украину» и предоставить паспортные данные. При возникновении каких-либо затруднений в перечислении денежных средств, следует обратиться к сотрудникам банка, которые в оперативном порядке окажут необходимую помощь.

Реквизиты счета:

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Центр социальной помощи семье и детям «Мария»

р/с 40703810501994000775 в «Запсибкомбанк» ОАО

к/с 30101810100000000639

БИК 047130639 ИНН 7203224256

КПП 720401001

Назначение платежа: пожертвования на помощь гражданам, вынужденно покинувшим Украину.

По информации представителей УФМС по Тюменской области на 23 июля на миграционный учет поставлено 2060 прибывших в регион жителей Украины, из них 308 детей. 368 человек подали заявки на предоставление им временного убежища, 291 обратились за патентом на трудовую деятельность, 675 — за разрешением на работу. Судя по анкетам, большинство приехавших имеют образование и квалификацию.

Отметим, большая часть из прибывших в регион разместились у родственников, знакомых или просто неравнодушных людей, приютивших их. Соотечественникам из Украины предлагается принять участие в государственной программе «Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (территориями вселения по программе определены сельские муниципальные районы, кроме Тюменского и Тобольского).

Подробная информация о программе размещена на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области. Консультацию можно получить в департаменте экономики Тюменской области, обратившись по телефонам (3452) 45-34-03, 55-69-91 или лично по адресу: г. Тюмень, ул. Сакко, д.17. На штабе обсудили вопросы трудоустройства вынужденных переселенцев.

Многие граждане Украины прибывают в регион без самых необходимых вещей, не имея здесь ни родных, ни знакомых, и остро нуждаются в поддержке. В настоящее время имеется высокая потребность в следующих товарах первой необходимости:

— матрасы, одеяла, подушки, постельное белье, полотенца;

— мужская, женская, детская одежда;

— мужская, женская, детская обувь (особенно мужская обувь);

— продукты питания длительного хранения (мука, сахар, чай, кофе, крупы, макаронные изделия, печенье, консервы и др.);

— детское питание;

— продукты в вакуумной упаковке;

— гигиенические принадлежности (мыло, зубная паста, шампунь, памперсы, предметы личной гигиены);

— моющие средства (стиральный порошок, чистящие средства);

— электробытовая техника (чайники, микроволновые печи и др.);

— кухонная и столовая посуда;

— одноразовая посуда (стаканы с крышкой, контейнеры для пищевых продуктов, ложки, вилки, ножи и др.) — ежедневно до 2 тысяч единиц каждого наименования;

— канцелярские товары (ручки, тетради, карандаши и др.), школьные портфели;

— детские игры и игрушки (кроме мягких); — галантерейные товары (ножницы, нитки, иголки, зонтики, дождевики и др.).

Пункты приема и выдачи гуманитарной помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, открыты в Тюмени по следующим адресам:

1. ул. К.Маркса, д.123/1,Областной геронтологический центр.

2. проезд Солнечный, д.10/1, Областной геронтологический центр.

3. ул. Пермякова, 24, Центр по предоставлению мер социальной поддержки населению.

4. ул. Коммунистическая, д.70, Центр социальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из учреждений УФСИН.

5. ул. Ермака, д.1а, Центр социальной помощи семье и детям «Мария».

6. ул. Уральская, д.60, корпус 1, Областной центр реабилитации инвалидов.

7. ул. Мельникайте, д.107/1, Центр технологического контроля.

8. ул. Мельникайте, д.76, Оперативный штаб по оказанию помощи гражданам, вынужденно покинувшим Украину.

9. ул. Котовского, д.54, Центр содействия гражданам, прибывшим с Украины.

10. ул. Геологоразведчиков, 14а, Областной центр «Семья».

11. ул. Минская, 86, Тюменский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

12. ул.30 лет Победы, д.142 Детско-юношеский центр «Пламя» (начинает работать с 28 июля).

Фото: gov.cap.ru

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