На улице Ленина обустраивают парковку

Напомним, что после ликвидации обгоревшего дома-памятника, который стоял на Челюскинцев, напротив филармонии, эту площадку стали использовать как стоянку. Но покрытие на ней было грунтовое, местами — в ямах, которые заливало дождем. В них, к слову, автомобилисты иногда даже застревали.