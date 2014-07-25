nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На улице Ленина обустраивают парковку

25 июля 2014, 11:48
Стихийную парковку в центре Тюмени благоустраивают. На территории за домом № 41 на улице Ленина работает строительная техника, а въезд на участок закрыт для автомобилистов.
Сюжет
Тюмень

Напомним, что после ликвидации обгоревшего дома-памятника, который стоял на Челюскинцев, напротив филармонии, эту площадку стали использовать как стоянку. Но покрытие на ней было грунтовое, местами — в ямах, которые заливало дождем. В них, к слову, автомобилисты иногда даже застревали.

Как рассказали корреспонденту NashGorod.ru в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, парковку в скором времени облагородят — срок окончания действия контракта датирован 15 сентября. Ориентировочная вместимость нового паркинга — около 140 машиномест.

#Новости#Парковки#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25