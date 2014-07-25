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МВД предлагает ввести уголовную ответственность за плохие дороги

25 июля 2014, 13:21
Министерство внутренних дел предложило дополнить Уголовный кодекс России отдельной статьей за плохие автодороги, ведущие к ДТП. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел — начальник Следственного департамента МВД России генерал-полковник юстиции Александр Савенков «Российской газете» в четверг, 24 июля.

По его словам, уголовные дела о ДТП с гибелью и тяжкими увечьями людей — самые массовые среди общего числа уголовных дел, расследуемых следователями полиции. На их долю приходится более 60% от общего числа расследуемых уголовных дел в стране, пишет ИТАР-ТАСС.

«В дорожных битвах мы теряем больше народа, чем на войне. И это не фигура речи. За год на дорогах погибают около 30 тысяч человек, из которых более четверти — люди самого активного, трудоспособного возраста. ДТП наносят экономике государства ущерб более 2,5% ВВП страны», — напомнил Савенков.

«По статистическим сведениям, каждое четвертое ДТП с тяжкими последствиями совершается из-за неудовлетворительного состояния дорог. Мы предлагаем дополнить главу Уголовного кодекса о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта статьей, предусматривающей уголовную ответственность за несоблюдение установленных законом требований при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и содержании автомобильных дорог», — сообщил он.

Ранее в среду генпрокурор России Юрий Чайка на расширенной коллегии по итогам работы органов прокуратуры Центрального Северо-Западного федеральных округов за первое полугодие отметил, что «только в результате ДТП в истекшем полугодии на территории двух округов погибло и ранено более 45 тысяч человек. При этом практически треть ДТП произошли из-за плохого состояния дорог».

#Новости#Законодательство#Дороги#Транспорт#Olga#Общество
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