МВД предлагает ввести уголовную ответственность за плохие дороги

«В дорожных битвах мы теряем больше народа, чем на войне. И это не фигура речи. За год на дорогах погибают около 30 тысяч человек, из которых более четверти — люди самого активного, трудоспособного возраста. ДТП наносят экономике государства ущерб более 2,5% ВВП страны», — напомнил Савенков.