Минздрав предложил запретить низким людям управлять автобусами и грузовиками

Рост ниже 150 сантиметров прописан в перечне медицинских ограничений к управлению транспортными средствами для категорий C, CE, D, DE, Tm и Tb. Эти категории подразумевают управление утяжеленными пикапами, автомобилями с прицепами, грузовиками, автобусами, трамваями и троллейбусами. В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что ограничения будут способствовать понижению аварийности на дорогах. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Известия».