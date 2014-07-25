Минздрав предложил запретить низким людям управлять автобусами и грузовиками

Рост ниже 150 сантиметров прописан в перечне медицинских ограничений к управлению транспортными средствами для категорий C, CE, D, DE, Tm и Tb. Эти категории подразумевают управление утяжеленными пикапами, автомобилями с прицепами, грузовиками, автобусами, трамваями и троллейбусами. В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что ограничения будут способствовать понижению аварийности на дорогах. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Известия».
Полковник МВД в отставке, адвокат Евгений Черноусов затруднился определить, каким образом возможно контролировать данные ограничения. «Непонятно, как сотрудники ГИБДД будут выявлять нарушителей. Им что, придется ходить с сантиметром?», — сказал он. Предлагаемые Минздравом ограничения, по его мнению, нацелены против женщин, присутствие которых за рулем, например, троллейбусов некоторых возмущает.
«Тем не менее нет никакой статистики, подтверждающей, что люди ниже 1,5 метра плохо водят или виноваты в большей части аварий. Если бы Минздрав мог ее представить, их предложение было бы обоснованным», — заключает Черноусов.
«Если человек полностью здоров, то при чем тут рост? Это дискриминация. Фактически все европейские производители автомобилей научились делать регулируемые сиденья, позволяющие управлять машиной даже младенцу. Нет никаких проблем в том, чтобы люди небольшого роста управляли большими машинами, а также трамваями и троллейбусами», — считает президент коллегии правовой защиты Виктор Травин.
По мнению координатор общества «Синие ведерки» Петра Шкуматова, водители смогут обойти ограничения по росту, приобретая соответствующие справки. «Не имеет смысла вводить ограничения на выдачу водительских прав — в частной клинике можно купить любую справку. У ГИБДД нет доступа к медицинским картам. То есть возникает вопрос, как будет проверяться действительность показателей», — заметил Шкуматов.
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости