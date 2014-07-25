Легкоатлет Тренихин взял «бронзу» в Казани

В финале это дисциплины все трое победителей «выбежали» из 46-ти секунд, сообщает АСН «Тюменская арена». Лидером забега стал Владимир Краснов, выступающий за Иркутскую и Московскую области. Победитель Всемирной летней Универсиады и бронзовый призер чемпионата мира в эстафете преодолел дистанцию за 45,45 секунды.