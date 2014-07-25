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Легкоатлет Тренихин взял «бронзу» в Казани

25 июля 2014, 13:59
Тюменский легкоатлет Павел Тренихин завоевал «бронзу» на проходящем в эти дни Чемпионате России по легкой атлетике в Казани. Павел финишировал третьим на дистанции 400 метров.

В финале это дисциплины все трое победителей «выбежали» из 46-ти секунд, сообщает АСН «Тюменская арена». Лидером забега стал Владимир Краснов, выступающий за Иркутскую и Московскую области. Победитель Всемирной летней Универсиады и бронзовый призер чемпионата мира в эстафете преодолел дистанцию за 45,45 секунды.

Следом за ним финишировал также представитель Московской и Липецкой областей, победитель молодежного первенства страны и Кубка России, Никита Улов с результатом в 45,53 секунды. Павел Тренихин преодолел дистанцию за 45,72 секунды.

Итогом Чемпионата России станет формирование национальной команды и поездка в Цюрих на Чемпионат Европы. Там лучшим бегунам страны предстоит выступить на дистанции 400 метров и в эстафете 4 по 400 метров.

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