Горячие новости: День города, обманутые туристы и ЧП в «Магеллане»

Из нашего обзора горожане могут узнать, что вечером в пятницу в зоне отдыха Заречных микрорайонов пройдет фестиваль фейерверков «Фантазия огня», а в субботу горожан ждет Парад колясок, театрализованное шествие, ярмарка-выставка изделий ручной работы и множество других мероприятий на площадках в разных частях города. Материал собрал более 5 тысяч просмотров и свыше 30 комментариев.
На втором месте в рейтинге самых популярных новостей печальная история тюменских туристов. Агентство путешествий «Адриатик-тур» закрылось и оставило своих клиентов без денег. В редакцию NashGorod.ru обратилась тюменка Татьяна. Она приобрела в туристическом агентстве «Адриатик-тур» путевки на китайский остров Хайнань, но фирма закрылась и не вернула женщине потраченные деньги. Директор фирмы объявила агентство банкротом, и сейчас организация опечатана. Как оказалось, директор туристического агентства не только не выходит на связь с пострадавшими туристами, но даже покинула город, продав свою квартиру в Тюмени. Как стало известно, на данный момент в полицию подано уже девять заявлений, заведено уголовное дело. Новость про недобросовестную тур-фирму набрала почти 4 тысячи просмотров.
В тюменском торговом центре «Магеллан» произошел несчастный случай. Вечером в четверг, 24 июля, с эскалатора с высоты третьего этажа упали мужчина и его трехлетняя дочка. Пострадавших с серьезными травмами увезли в ОКБ № 2. В настоящее время врачи не опасаются за жизни мужчины и ребенка, состояние их здоровья удовлетворительное. В МФК «Магеллан» проводится внутреннее расследование по факту инцидента.
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