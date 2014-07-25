Горячие новости: День города, обманутые туристы и ЧП в «Магеллане»

На втором месте в рейтинге самых популярных новостей печальная история тюменских туристов. Агентство путешествий «Адриатик-тур» закрылось и оставило своих клиентов без денег. В редакцию NashGorod.ru обратилась тюменка Татьяна. Она приобрела в туристическом агентстве «Адриатик-тур» путевки на китайский остров Хайнань, но фирма закрылась и не вернула женщине потраченные деньги. Директор фирмы объявила агентство банкротом, и сейчас организация опечатана. Как оказалось, директор туристического агентства не только не выходит на связь с пострадавшими туристами, но даже покинула город, продав свою квартиру в Тюмени. Как стало известно, на данный момент в полицию подано уже девять заявлений, заведено уголовное дело. Новость про недобросовестную тур-фирму набрала почти 4 тысячи просмотров.