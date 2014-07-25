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Депутаты-коммунисты объяснят гражданам, как должны отчитываться УК

25 июля 2014, 12:23
Трое депутатов от фракции КПРФ Константин Шевченко, Динар Абукин и Юрий Безбородов проведут в Тюмени серию пикетов под общим лозунгом «А как перед тобой отчиталась управляющая компания?!». Таким образом коммунисты обратятся к горожанам с разъяснениями законодательства об информации, которую должны предоставлять УК жильцам многоквартирных домов.

Речь идет о Постановлении Правительства РФ № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами».

Как показывает практика, говорит Константин Шевченко, жители оставляют очень много жалоб на работу УК. Гражданам неясно, как перед ними должны отчитываться их управляющие компании, какую информацию предоставлять на своих информационных стендах. Зачастую бывает так, что сведения бывают неполными, либо в них вообще невозможно разобраться. Между тем документ, принятый Правительством РФ, четко показывает, что должно содержаться в отчете УК.

Депутаты проведут несколько пикетов в следующий понедельник, 28 июля. Первый состоится на улице Мельникайте, д.58 (возле цветочного магазина), с 13–14 часов, следующий ул. Республики 147 (возле киоска), с 14.30 — 15.30 часов, завершающий также по ул. Республики 165 «а» (возле кинотеатра), с 16–17.30 часов.

#Новости#Пикеты#Коммунисты#Управляющие компании#ЖКХ#КПРФ#Алексей#Политика
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