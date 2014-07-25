Депутаты-коммунисты объяснят гражданам, как должны отчитываться УК

Как показывает практика, говорит Константин Шевченко, жители оставляют очень много жалоб на работу УК. Гражданам неясно, как перед ними должны отчитываться их управляющие компании, какую информацию предоставлять на своих информационных стендах. Зачастую бывает так, что сведения бывают неполными, либо в них вообще невозможно разобраться. Между тем документ, принятый Правительством РФ, четко показывает, что должно содержаться в отчете УК.