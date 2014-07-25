ЧП в «Магеллане»: отец и дочь получили травмы, упав с третьего этажа

Он рассказал, что, судя по словам очевидцев и записям видеокамер, на третьем этаже была семья из четырех взрослых и двух детей — маленькой девочки и мальчика лет десяти. Брат и сестра играли возле эскалатора. Когда девочка перегнулась через перила ограждения, мужчина бросился к ней, но в результате они вместе упали с третьего этажа на первый. Комментируя слухи о том, что спасать ребенка бросился не родной отец, а посторонний человек, представитель МФК «Магеллан» отметил, что вряд ли это так: на записи видно, что это член той же семьи — мужчина разговаривал с девочкой, держал ее за руку.