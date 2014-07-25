ЧП в «Магеллане»: отец и дочь получили травмы, упав с третьего этажа

О случившемся написали очевидцы в социальных сетях. По их данным, девочка играла возле эскалатора на третьем этаже и перегнулась через перила ограждения. Родители стояли неподалеку. Мужчина попытался удержать дочь, но в результате упали оба.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили факт происшествия. По предварительной версии, в МФК «Магеллан» произошел несчастный случай.
В пресс-службе тюменской станции скорой медицинской помощи рассказали, что вызов к МФК «Магеллан» поступил в 19.01. Спустя шесть минут на помощь пострадавшим прибыли врачи. По предварительным данным, у 47-летнего мужчины перелом костей таза и позвоночника, а также травматический шок. Предварительный диагноз, поставленный врачами скорой трехлетней девочке, — черепно-мозговая травма.
Произошедшее прокомментировали в МФК «Магеллан». В настоящее время там проводится внутреннее расследование по факту вчерашнего инцидента: опрашиваются сотрудники торгового центра, просматриваются записи с камер.
«Сейчас мы сами хотим разобраться в ситуации: изучаем действия охраны и других сотрудников, сотрудничаем с правоохранительными органами. Пока просмотрели видеозаписи с третьего этажа, собираем данные с остальных. По результатам внутреннего расследования примем меры по обеспечению дополнительной безопасности, если окажется, что в этом есть необходимость», — отметил руководитель отдела маркетинга МФК «Магеллан» Геннадий Сауков.
Он рассказал, что, судя по словам очевидцев и записям видеокамер, на третьем этаже была семья из четырех взрослых и двух детей — маленькой девочки и мальчика лет десяти. Брат и сестра играли возле эскалатора. Когда девочка перегнулась через перила ограждения, мужчина бросился к ней, но в результате они вместе упали с третьего этажа на первый. Комментируя слухи о том, что спасать ребенка бросился не родной отец, а посторонний человек, представитель МФК «Магеллан» отметил, что вряд ли это так: на записи видно, что это член той же семьи — мужчина разговаривал с девочкой, держал ее за руку.
В 13.10 редакции Nashgorod.ru стала известна информация о состоянии здоровья пострадавшего мужчины. Как сообщили в пресс-службе ОКБ № 2, он переведен из реанимации в травматическое отделение с переломами голени и позвоночника. Состояние потерпевшего удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает. Поскольку спинной мозг не поврежден, после выздоровления мужчина сможет ходить.
Как только что уточнили в пресс-службе ОКБ № 2, пострадавшая девочка сейчас находится в хирургическом отделении детского стационара, у нее ушибы мягких тканей. Состояние здоровья ребенка удовлетворительное.
Добавим, что мама девочки попросила передать спасибо людям, которые находились в торговом центре во время случившегося, за помощь. По ее словам, неравнодушные тюменцы приносили воду и успокоительное, говорили, что поставят в церкви свечку за здоровье пострадавших. Также женщина благодарна за поддержку администрации «Магеллана» в целом и администратору Владимиру в частности: семью проводили буквально до палаты, интересуются состоянием пациентов, предлагают помощь.