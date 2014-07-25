Александр Шарий: «Я — добрый, честный и энергичный!»

Он — бывший студент ТюмГНГУ кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство», один из членов конструкторского клуба. Также Александр Владимирович увлекается автоспортом: активный участник дрифт-чемпионатов, в ралли для начинающих получил первый разряд по автомобильному спорту и на днях едет в Курган на соревнования.