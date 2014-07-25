Александр Шарий: «Я — добрый, честный и энергичный!»

Он — бывший студент ТюмГНГУ кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство», один из членов конструкторского клуба. Также Александр Владимирович увлекается автоспортом: активный участник дрифт-чемпионатов, в ралли для начинающих получил первый разряд по автомобильному спорту и на днях едет в Курган на соревнования.
На встрече студенты разговаривали с Шарием «без галстука», задавали вопросы на самые разные темы: «какой ваш любимый жанр музыки?», «любите ли вы театр?», «с кем бы из знаменитостей вы бы пожелали встретиться?», «какое ваше самое любимое блюдо из „Бисквитного двора“?»
Александр Владимирович со студентами разговаривал легко и непринужденно. На вопрос «как бы вы охарактеризовали себя тремя словами?» он тут же ответил: «Я — добрый, честный и энергичный!»
Шарий немного рассказал о своем бизнесе: «Это семейное дело. Идея создать „Бисквитный двор“ принадлежит моей матери. Сейчас бизнесом занимаюсь не только я, но еще и мои сестры, братья и другие родственники».
В конце встречи музыкальная группа Formula Neftegaz исполнила песню, а также Александр Владимирович оставил небольшое напутствие ребятам. Как он написал: «Желаю побед во всем!».
Катя Шимпф, фото автора