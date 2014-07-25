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12-летнего мальчика ударило током на железной дороге

25 июля 2014, 20:01
В Тюменской области 12-летнего мальчика ударило током, когда он перелезал через стоящий на железнодорожных путях поезд. По данному факту проводится доследственная проверка.
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Дети

В Тюменской области 12-летнего мальчика ударило током, когда он перелезал через стоящий на железнодорожных путях поезд. По данному факту проводится доследственная проверка.

Инцидент произошел накануне, 24 июля, на территории железнодорожной станции Озеро-Андреевское в Тюменском районе. По предварительным данным, подростки решили перейти через железнодорожные пути, но на одном из них стоял грузовой поезд.

«Двое ребят не стали обходить состав, а залезли на пустую цистерну в составе поезда. В результате этого 12-летний ребенок поскользнулся, потерял равновесие и упал на цистерну, задев кончиками пальцев руки за высоковольтный провод, от чего и получил удар током. Стоявший рядом друг помог пострадавшему спуститься с цистерны», — сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу № 2 г. Тюмени.

В настоящее время выяснятся все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы происшествия и родственники пострадавшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

#Новости#Происшествия#Железные дороги#Дети#Тюмень#Таня
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