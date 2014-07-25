12-летнего мальчика ударило током на железной дороге

«Двое ребят не стали обходить состав, а залезли на пустую цистерну в составе поезда. В результате этого 12-летний ребенок поскользнулся, потерял равновесие и упал на цистерну, задев кончиками пальцев руки за высоковольтный провод, от чего и получил удар током. Стоявший рядом друг помог пострадавшему спуститься с цистерны», — сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.