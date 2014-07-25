12-летнего мальчика ударило током на железной дороге

В Тюменской области 12-летнего мальчика ударило током, когда он перелезал через стоящий на железнодорожных путях поезд. По данному факту проводится доследственная проверка.
Инцидент произошел накануне, 24 июля, на территории железнодорожной станции Озеро-Андреевское в Тюменском районе. По предварительным данным, подростки решили перейти через железнодорожные пути, но на одном из них стоял грузовой поезд.
«Двое ребят не стали обходить состав, а залезли на пустую цистерну в составе поезда. В результате этого 12-летний ребенок поскользнулся, потерял равновесие и упал на цистерну, задев кончиками пальцев руки за высоковольтный провод, от чего и получил удар током. Стоявший рядом друг помог пострадавшему спуститься с цистерны», — сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.
Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу № 2 г. Тюмени.
В настоящее время выяснятся все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы происшествия и родственники пострадавшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.