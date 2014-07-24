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Жители Тюменского-3 получат новую поликлинику

24 июля 2014, 14:24
Для жителей микрорайона Тюменский-3 расширят поликлинику № 14. Структурные подразделения будут находиться по ул. Пермякова, 76.
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Тюмень

«В настоящий момент идет разработка проектно-сметной документации по реконструкции этих объектов», — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения администрации Тюмени.

В отделениях поликлиники разместятся терапевтическое, педиатрическое и хирургическое отделения, дневной стационар, кабинеты узких специалистов процедурный, а также и неотложной помощи.

По плану новые подразделения поликлиники № 14 призваны частично разгрузить поликлинику № 17, где сейчас обслуживаются жители микрорайонов Тюменский-1, 2, 3 и Ямальский-1.

Фото: yagrazhdanin.ru

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