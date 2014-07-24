Водитель выплатил сбитому мотоциклисту 50 тысяч

В марте 2014 года мать несовершеннолетнего обратилась в прокуратуру Вагайского района с просьбой помочь ей взыскать с виновника аварии в счет возмещения материального и морального вреда 207 тысяч рублей. В этой связи прокуратура направила в Вагайский районный суд соответствующий иск.