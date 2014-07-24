Водитель выплатил сбитому мотоциклисту 50 тысяч

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вечером 8 сентября 2013 года 54-летний житель райцентра Вагай, управляя автомобилем УАЗ, нарушил правила дорожного движения и на перекрестке сбил 17-летнего мотоциклиста. Несовершеннолетнему был причинен вред здоровью средней тяжести, и он с 9 по 30 сентября находился на стационарном лечении в больнице.
В декабре 2013 года мировой суд признал водителя УАЗ виновным по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью) и подверг его штрафу в размере 10 тысяч рублей.
В марте 2014 года мать несовершеннолетнего обратилась в прокуратуру Вагайского района с просьбой помочь ей взыскать с виновника аварии в счет возмещения материального и морального вреда 207 тысяч рублей. В этой связи прокуратура направила в Вагайский районный суд соответствующий иск.
В ходе судебного разбирательства стороны сошлись на сумме 50 тысяч рублей, которую 23 июля в суде ответчик передал матери подростка. В связи с добровольным урегулированием спора производство по делу было прекращено судом.