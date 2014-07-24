В Тюмени ищут юного велосипедного вора

«18 июля со двора с закрытой территорией по улице М. Горького какой-то наглый парнишка выкатил велик ребенка. Велосипед BMX модель HARO черного матового цвета, на раме надпись HARO белого цвета. Вор был одет в спортивный костюм. Куртка темно-синяя с зелеными лампасами с капюшоном. На вид ему лет 14, невысокого роста, темные волосы, короткая стрижка. Видеокамеры зафиксировали, как он выкатил велосипед со двора в 21.46. Как оказалось, это уже вторая кража велосипеда с нашего двора за неделю. И на камерах один и тот же мальчик», — говорится в опубликованном в соцсети сообщении. К нему прилагаются кадры видеозаписи: лица мальчика не видно, но можно разглядеть одежду.