В Тюмени ищут юного велосипедного вора

Информация о юном правонарушителе появилась на днях в одной из социальных сетей.
«18 июля со двора с закрытой территорией по улице М. Горького какой-то наглый парнишка выкатил велик ребенка. Велосипед BMX модель HARO черного матового цвета, на раме надпись HARO белого цвета. Вор был одет в спортивный костюм. Куртка темно-синяя с зелеными лампасами с капюшоном. На вид ему лет 14, невысокого роста, темные волосы, короткая стрижка. Видеокамеры зафиксировали, как он выкатил велосипед со двора в 21.46. Как оказалось, это уже вторая кража велосипеда с нашего двора за неделю. И на камерах один и тот же мальчик», — говорится в опубликованном в соцсети сообщении. К нему прилагаются кадры видеозаписи: лица мальчика не видно, но можно разглядеть одежду.
В пресс-службе УМВД по г. Тюмени корреспонденту Nashgorod.ru рассказали, что сообщение о совершении данных преступлений поступили в отдел полиции № 4. В настоящее время ведутся поиски вороватого подростка, у сотрудников полиции имеются ориентировки с его описанием. Кроме того, специальные мероприятия проводят сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. В случае, если будет установлено, что злоумышленник достиг 14-летнего возраста, он понесет ответственность в соответствии со ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража).
Если вам известно что-либо о местонахождении подозреваемого в кражах подростка, просьба сообщить информацию в полицию по телефону 02.
Добавим, что с начала текущего года у жителей нашего города было похищено 166 велосипедов (в это число входят кражи, грабежи и мошенничества). Большинство преступлений было совершено в теплое время года — начиная с конца апреля.