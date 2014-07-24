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Участников мелких аварий ждут в пункте дооформления ДТП

24 июля 2014, 15:09
Более двух с половиной тысяч дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом оформили инспекторы пункта дооформления ДТП полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области в июне. С начала июля составлено уже более двух тысяч материалов.

Как сообщает Управление ГИБДД, пункт дооформления находится по адресу улица 50 лет Октября, 63. Ежедневно с 9:00 до 21:00 инспекторы осматривают поврежденные машины, проверяют их по базам данных ГИБДД и выдают гражданам материалы необходимые для обращения в страховые компании.

Согласно пункту 2.6. Правил дорожного движения участники ДТП с материальным ущербом, но без пострадавших, могут самостоятельно составить схему происшествия. В схеме должны расписаться оба участника аварии. Нелишним будет сфотографировать место и последствия происшествия. Если имеются очевидцы аварии — возьмите их данные. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют участникам ДТП, даже в случае самостоятельного составления схемы происшествия, сообщать в дежурную часть о факте аварии. Практика показывает, что это помогает избежать лишних вопросов от страховых компаний.

Самостоятельное составление схемы ДТП помогает значительно сэкономить время.

#Новости#Транспорт#Olga#Общество
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