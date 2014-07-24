Участников мелких аварий ждут в пункте дооформления ДТП

Согласно пункту 2.6. Правил дорожного движения участники ДТП с материальным ущербом, но без пострадавших, могут самостоятельно составить схему происшествия. В схеме должны расписаться оба участника аварии. Нелишним будет сфотографировать место и последствия происшествия. Если имеются очевидцы аварии — возьмите их данные. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют участникам ДТП, даже в случае самостоятельного составления схемы происшествия, сообщать в дежурную часть о факте аварии. Практика показывает, что это помогает избежать лишних вопросов от страховых компаний.