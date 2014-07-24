nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Убийцы Квашниной получили более 36 лет заключения на троих

24 июля 2014, 12:47
Верховный Суд РФ утвердил приговор убийцам профессора Тюменского государственного нефтегазового университета Светланы Квашниной.
Сюжет
Тюмень

Напомним, что 15 апреля 23-летний Константин Возженников и 22-летний Султан Хамхоев были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), а 20-летний Умар Хамхоев — по ч.2 ст. 162 УК РФ.

Как ранее сообщалось, вечером 21 января 2013 года в Тюмени в своей квартире была убита 71-летняя Светлана Квашнина — профессор кафедры кибернетических систем института кибернетики, информатики и связи Тюменского нефтегазового государственного университета, заслуженный деятель науки и образования РФ, доктор медицинских наук, действительный член (академик) по полярной медицине Российской академии медицинских наук и Международной академии естественных наук, член-корреспондент Российской академии естествознания.

Через несколько дней по подозрению в совершении преступления были задержаны и арестованы Возженников и двоюродные братья Хамхоевы.

Как установлено расследованием, Светлана Квашнина была знакома с родителями Умара Хамхоева, проживавшими в Упоровском районе. Когда Умар поступил в колледж нефтегазового университета, то он некоторое время (в 2009–2010 годах) проживал у Квашниной в квартире.

В январе 2013 года Умар Хамхоев предложил студенту нефтегазового университета Возженникову и своему двоюродному брату Султану Хамхоеву напасть на преподавательницу университета с целью завладения ее банковскими картами, на которых, как он полагал, были крупные денежные суммы.

Вечером 21 января 2013 года злоумышленники на автомобиле ВАЗ-21103 под управлением Умара Хамхоева прибыли к дому своей жертвы. Умар позвонил в дверь квартиры Светланы Квашниной. Когда профессор открыла дверь, Султан Хамхоев и Возженников напали на нее. Умар Хамхоев тем временем вернулся в машину. В ходе разбойного нападения Султан Хамхоев и Возженников удушили потерпевшую веревкой и похитили 55 тысяч рублей, а также две банковские карты. Впоследствии с них злоумышленники сняли денежные средства в общей сумме 38,3 тысяч рублей.

Суд назначил Султану Хамхоеву 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Константину Возженникову — 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Умару Хамхоеву — 6 лет 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу сына погибшей в общей сложности 2 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.

После освобождения из мест лишения свободы Возженников и Султан Хамхоев будут ограничены в свободе в течение одного года, а Умар Хамхоев — в течение одного года и шести месяцев. Они дважды в месяц должны будут являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, без ее согласия не выезжать за пределы своего места жительства, должны находиться дома с 20 часов до 6 часов утра, осужденным запрещено посещать массовые мероприятия.

Адвокаты осужденных обжаловали приговор в Верховный Суд РФ, который на днях отклонил их жалобы за необоснованностью, а приговор областного суда оставил без изменения.

#Новости#Убийства#Тюмень#Olga#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25