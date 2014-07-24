Убийцы Квашниной получили более 36 лет заключения на троих

После освобождения из мест лишения свободы Возженников и Султан Хамхоев будут ограничены в свободе в течение одного года, а Умар Хамхоев — в течение одного года и шести месяцев. Они дважды в месяц должны будут являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, без ее согласия не выезжать за пределы своего места жительства, должны находиться дома с 20 часов до 6 часов утра, осужденным запрещено посещать массовые мероприятия.