Убийцы Квашниной получили более 36 лет заключения на троих

Напомним, что 15 апреля 23-летний Константин Возженников и 22-летний Султан Хамхоев были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), а 20-летний Умар Хамхоев — по ч.2 ст. 162 УК РФ.
Как ранее сообщалось, вечером 21 января 2013 года в Тюмени в своей квартире была убита 71-летняя Светлана Квашнина — профессор кафедры кибернетических систем института кибернетики, информатики и связи Тюменского нефтегазового государственного университета, заслуженный деятель науки и образования РФ, доктор медицинских наук, действительный член (академик) по полярной медицине Российской академии медицинских наук и Международной академии естественных наук, член-корреспондент Российской академии естествознания.
Через несколько дней по подозрению в совершении преступления были задержаны и арестованы Возженников и двоюродные братья Хамхоевы.
Как установлено расследованием, Светлана Квашнина была знакома с родителями Умара Хамхоева, проживавшими в Упоровском районе. Когда Умар поступил в колледж нефтегазового университета, то он некоторое время (в 2009–2010 годах) проживал у Квашниной в квартире.
В январе 2013 года Умар Хамхоев предложил студенту нефтегазового университета Возженникову и своему двоюродному брату Султану Хамхоеву напасть на преподавательницу университета с целью завладения ее банковскими картами, на которых, как он полагал, были крупные денежные суммы.
Вечером 21 января 2013 года злоумышленники на автомобиле ВАЗ-21103 под управлением Умара Хамхоева прибыли к дому своей жертвы. Умар позвонил в дверь квартиры Светланы Квашниной. Когда профессор открыла дверь, Султан Хамхоев и Возженников напали на нее. Умар Хамхоев тем временем вернулся в машину. В ходе разбойного нападения Султан Хамхоев и Возженников удушили потерпевшую веревкой и похитили 55 тысяч рублей, а также две банковские карты. Впоследствии с них злоумышленники сняли денежные средства в общей сумме 38,3 тысяч рублей.
Суд назначил Султану Хамхоеву 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Константину Возженникову — 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Умару Хамхоеву — 6 лет 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу сына погибшей в общей сложности 2 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.
После освобождения из мест лишения свободы Возженников и Султан Хамхоев будут ограничены в свободе в течение одного года, а Умар Хамхоев — в течение одного года и шести месяцев. Они дважды в месяц должны будут являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, без ее согласия не выезжать за пределы своего места жительства, должны находиться дома с 20 часов до 6 часов утра, осужденным запрещено посещать массовые мероприятия.
Адвокаты осужденных обжаловали приговор в Верховный Суд РФ, который на днях отклонил их жалобы за необоснованностью, а приговор областного суда оставил без изменения.