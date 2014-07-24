Тюменцам предложат сдать «пробник» ГТО

«В связи с тем, что норматив ГТО вводится только с 1 сентября, на фестивале будет проведена пробная сдача. Она организована по примеру уральского молодежного форума „Утро“, где также сдавали нормы ГТО, — прокомментировал организатор фестиваля „Здравый смысл“ Марат Ахтариев. — За сдачу норматива мы также будем выдавать значки со своей символикой».
Что касается собственно нормативов, то пока они прорабатываются совместно с представителями Детско-юношеского центра «Аванпост». В программе будут присутствовать далеко не все нормы ГТО. В частности, пока в нее включены только подтягивание на перекладине и прыжки в длину. Впрочем, послаблений во включенных нормативах не будет. Например, по нормативу на золотой значок, молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет должен подтянуться не менее 13 раз.
Напомним, указ о введении норм ГТО в России был подписан Президентом РФ 24 марта. Согласно этому постановлению, до 1 августа должны быть введены соответствующие нормативно-правовые акты, а с 1 сентября официальная сдача нормативов. Упражнения, входящие в комплекс ГТО, включают в себя бег на различные дистанции, уже упомянутые прыжки в длину и подтягивание на перекладине, а также сгибание туловища в положении лежа, отжимания, метание гранаты, стрельбу из пневматической винтовки и турпоход.