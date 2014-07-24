Тюменцам предложат сдать «пробник» ГТО

Что касается собственно нормативов, то пока они прорабатываются совместно с представителями Детско-юношеского центра «Аванпост». В программе будут присутствовать далеко не все нормы ГТО. В частности, пока в нее включены только подтягивание на перекладине и прыжки в длину. Впрочем, послаблений во включенных нормативах не будет. Например, по нормативу на золотой значок, молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет должен подтянуться не менее 13 раз.