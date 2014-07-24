Тюменцам предлагают получать УЭК компаниями по 10 человек

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Между тем, как отмечают в Информационно-образовательном центре Тюменской области, с 22 июля начали работу еще два пункта приема заявлений на УЭК: один по адресу ул. Ямская, д 57/3, второй на ул. Щербакова, 98/3. Всего на юге Тюменской области открыто 20 пунктов, 14 из которых в Тюмени.
Заявки же на мобильный пункт приема заявлений на получение универсальной электронной карты можно по электронной почте [email protected] или по телефону 8-800-100-12-90. Дополнительная информацию о карте можно найти на сайтах www.citto.ru и www.uecard.ru.