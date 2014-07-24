Тюменцам предлагают получать УЭК компаниями по 10 человек

Жители Тюмени смогут оформить универсальную электронную карту, не покидая рабочего места. Для этого организован мобильный пункт приема заявлений на получение УЭК. Однако, чтобы получить карту, необходимо организовать группу единомышленников не менее чем в 10 человек, а уже после оставить заявку на нужную дату и время