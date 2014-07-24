nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцам предлагают получать УЭК компаниями по 10 человек

24 июля 2014, 13:52
Жители Тюмени смогут оформить универсальную электронную карту, не покидая рабочего места. Для этого организован мобильный пункт приема заявлений на получение УЭК. Однако, чтобы получить карту, необходимо организовать группу единомышленников не менее чем в 10 человек, а уже после оставить заявку на нужную дату и время

.

Между тем, как отмечают в Информационно-образовательном центре Тюменской области, с 22 июля начали работу еще два пункта приема заявлений на УЭК: один по адресу ул. Ямская, д 57/3, второй на ул. Щербакова, 98/3. Всего на юге Тюменской области открыто 20 пунктов, 14 из которых в Тюмени.

Заявки же на мобильный пункт приема заявлений на получение универсальной электронной карты можно по электронной почте [email protected] или по телефону 8-800-100-12-90. Дополнительная информацию о карте можно найти на сайтах www.citto.ru и www.uecard.ru.

#Новости#Универсальная электронная карта (УЭК)#Услуги#Алексей#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25